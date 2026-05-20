ヤマハ発動機はXSRシリーズの新モデル「XSR155」を6月30日に発売する。どんなバイクなのかを実車で確認し、開発担当者に話を聞いてきた。

どんな格好で乗ってもさまになる?

今年で10周年を迎えるヤマハのXSRシリーズ。日本では「XSR900」「XSR700」「XSR125」を導入済みで、今回は新たに「XSR155」が加わる。価格は53.9万円。カラーバリエーションは「ブラック」「シルバー」「グリーン」の3色展開だ。

それにしても、日本市場向け小排気量モデルとしてはすでに「XSR125」があるなかで、なぜ「XSR155」を導入するのか。商品企画を担当したMC商品戦略部ストリートGの小玉歩さんは、「日本のライダーに、より身近に、おしゃれに乗ってもらうため」だと説明する。

「XSR155」がコンセプトとするのは、「ファッショナブル」と「乗って楽しい」の二刀流だ。

「乗って楽しい」を実現しているポイントとしては例えば、「XSR125」と同じ車両重量137kgでありながら、エンジン排気量が155ccへとアップしている点が挙げられる。125ccに比べると走りに余裕が生まれるし、高速道路走行も可能なため行動範囲は格段に広がる。それでいて重量が「XSR125」と変わらないとなれば、扱いやすさはそのままに、「XSR125」の楽しさをより進化させたモデルといえるだろう。

もう一方の「ファッショナブル」については、しっかりと自己表現をしながら楽しめるバイクを目指した。小玉さんによれば、「スタイリングはデザインと扱いやすさを重視しました。ライダーがどんなファッションで着飾っても、そのファッションが似合うシンプルな造形にこだわっています」とのことだった。

安定走行を実現するために車体に施した4つのポイント

では、ヤマハはコンセプト実現に向け、「XSR155」にどんな技術を落とし込んだのか。開発プロジェクトリーダーを務めた上田匠さん(SV開発部 Sv設計5G)は、車体開発のポイントを次のように説明する。

「フレーム設計はデルタボックスフレームとアルミ製リアアームを組み合わせて、縦横ねじり剛性を最適化しました。ライダーは自然に安定した走行フィーリングが体験できます。サスペンションは、フロントに高い剛性のある倒立フロントフォーク、リアにはリンク式モノクロスリアサスペンションを採用しました。これにより、ライダーのアクションに対して素直な応答性と路面追従性を両立し、信頼感のある高いハンドリングを実現しています」

デルタボックスフレーム

フロントブレーキには267mmの大径ディスクと2ポットキャリパーを採用し、制動力と安定した操作性を確保。ハンドル、シート、ステップの配置を最適化することで、長時間走行でも疲れづらい無理のないライディングポジションを開発したそうだ。

267mmの大径ディスクと2ポットキャリパー

エンジンは素直な味付け

走行性能に大きく影響するエンジンについて、開発を担当した藤井勇輔さん(第1PT設計部 ST-PT設計2G)は、「ライダー自身が細かい操作をしなくても、こう走りたいというライダーの思いに素直に応えてくれるエンジンであり、人機が一体となった感覚を実現」したと説明する。

扱いやすいというエンジン特性を支える技術が、可変バルブ機構「VVA」(Variable Valve Actuation/バリアブル・バルブ・アクチュエーション)と「アシスト&スリッパークラッチ」だ。

VVAは吸気側に低速用と高速用の2つのカムを持ち、アクセル開度とエンジン回転数に応じて自動で切り替わる機構だ。およそ7,000回転付近で切り替わるため、低回転での扱いやすさと高回転での伸びを両立できるのが特徴となる。

例えば高回転での性能を優先すると、どうしても低回転域の扱いづらさが出てしまうものだが、VVAの採用により、どのエンジン回転域でも最適な出力特性を発揮することが可能になったという。街乗りや高速道路走行など、幅広いシーンに応じた走りが楽しめそうだ。

アシスト&スリッパークラッチは、角度を専用設計したアシスト側とスリッパー側のカムに合わせて、クラッチスプリングのバネレートを最適化することで、クラッチレバーの操作荷重を軽減する。長距離走行時であっても、ライダーの手が疲れにくくなる装備だ。

同機構は減速時にエンジンブレーキを適度に抑える機能も備えているため、シフトダウン時の車体挙動を穏やかに保つ効果もある。そのため、免許取り立ての初心者ライダーは乗っていて非常に安心感があり、ベテランライダーはスムーズで素早いシフトチェンジが楽しめるとのことだった。

【フォトギャラリー】XSR155