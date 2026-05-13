「教場」シリーズは、長岡弘樹原作の同名小説を原作とするドラマ・映画シリーズです。木村拓哉演じる警察学校教官・風間公親(かざま きみちか)を主人公とする警察ドラマで、警察学校の教場を舞台に、風間と生徒たちの真剣勝負が描かれます。スペシャルドラマとして第1作が放映されたのち、連続ドラマ、映画として続編が作られています。生徒役には工藤阿須加、川口春奈、目黒蓮、眞栄田郷敦、北村匠海といった若手人気俳優が多数登場し、ドラマを彩っています。

本記事ではそんな「教場」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。どの作品から見るべきかと迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

「教場」シリーズを見る順番

映画・ドラマ「教場」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「教場」シリーズの公開順

スペシャルドラマ『教場』(2020年) スペシャルドラマ『教場 II』(2021年) 連続ドラマ『風間公親－教場0－』(2023年) 映画『教場 Reunion』(2026年) 映画『教場 Requiem』(2026年)

「教場」シリーズは、2020年と2021年に2作品のスペシャルドラマが制作された後、エピソードゼロを描いた前日譚である連続ドラマが制作されました。その後、2026年に2作の映画が連続して公開されています。

「教場」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下の通りです。

連続ドラマ『風間公親－教場0－』(2023年) スペシャルドラマ『教場』(2020年) スペシャルドラマ『教場 II』(2021年) 映画『教場 Reunion』(2026年) 映画『教場 Requiem』(2026年)

「教場」シリーズでは、連続ドラマの『風間公親－教場0－』が時系列的にもっとも早い時代を描いています。この『風間公親－教場0－』では、風間公親がまだ現役刑事で、神奈川県警捜査一課に所属しています。

スペシャルドラマ『教場』では、風間公親は神奈川県警察学校勤務となります。2020年の『教場』では、198期生を指導し、2021年の『教場 II』では200期生を指導しています。さらに、続く映画版の『教場 Reunion』『教場 Requiem』では205期生を指導しています。

「教場」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、「教場」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

スペシャルドラマ『教場』(2020年) スペシャルドラマ『教場 II』(2021年) 連続ドラマ『風間公親－教場0－』(2023年) 映画『教場 Reunion』(2026年) 映画『教場 Requiem』(2026年)

「教場」シリーズの最初の作品である『教場』『教場 II』では、警察学校の教場を舞台に、風間公親が生徒たち一人ひとりが抱える問題をあぶり出し、生徒たちに警察官としての心構えを植え付けていきます。風間公親との交流を経て生徒たちが成長し、警察官へと変化していく姿が描かれており、「教場」シリーズの特徴と魅力が詰まった作品と言えるでしょう。

連続ドラマ『風間公親－教場0－』は、風間と新人刑事がバディを組んで事件を捜査し、犯人を追い詰めていく姿が描かれます。新人刑事の成長も描かれますが、犯人の動機解明、事件の謎解きに焦点が当てられているため、スペシャルドラマを見て「教場」シリーズを知ったあとに見た方がいいでしょう。

映画『教場 Reunion』『教場 Requiem』は、スペシャルドラマと連続ドラマを見て、風間の秘密を知ったあとに、見るといいでしょう。

「教場」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「教場」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

スペシャルドラマ『教場』

あらすじ

神奈川県警警察学校初任科短期課程第198期の生徒たちも入校から1カ月が経過した。警察手帳を貸与された彼らの前に、風間公親という新たな教官が現れる。ある事件で右目を失い義眼を入れている風間は「警察学校は生徒たちをふるいにかける場」という信念のもとに、退校届を持ち歩き、生徒たちをするどく観察していた。第198期生のなかで初めて退校届を風間から渡された宮坂定は、その日の出来事を詳しく報告するという課題を風間に与えられるが……。

出演/木村拓哉、工藤阿須加、川口春奈、林遣都、葵わかな、井之脇海、西畑大吾、富田望生

演出/中江功

脚本/君塚良一

公開年/2020年

スペシャルドラマ『教場 II』

あらすじ

第198期生の卒業から2年が経過し、風間公親は教官として第200期の生徒を指導していた。第198期生だった宮坂定は警察官を務めながら、初任科短期課程第200期の仮入校期間中の指導員を務めていた。宮坂はかつての自分を思い出させる第200期生の漆原透介を気にかけていた。入校から2カ月が経過した頃、第199期を休学していた石上史穂が200期に編入してくる。

出演/木村拓哉、濱田岳、上白石萌歌、福原遥、矢本悠馬、杉野遥亮、目黒蓮、眞栄田郷敦

演出/中江功

脚本/君塚良一

公開年/2021年

連続ドラマ『風間公親－教場0－』

あらすじ

2019年、神奈川県警の捜査一課に新人刑事の瓜原潤史が異動してくる。指導官の風間公親がOJTで新人刑事を指導する「風間道場」の所属となった瓜原は、厳しい風間の指導に悩みながらも、実際の事件に挑んでいく。やがて遠野章宏が「風間道場」にやってくるが、ある事件捜査中に背後から刺されてしまう……。

出演/木村拓哉、北村匠海、赤楚衛二、新垣結衣、白石麻衣、染谷将太、堀田真由

脚本/君塚良一

公開年/2023年

映画『教場 Reunion』

あらすじ

神奈川県警警察学校では、初任科短期課程第205期の生徒たちが風間教場で学んでいた。カメラ部に入部した門田陽光は、教官の許可を得て、教場の様子を日々カメラで撮影していた。その頃、風間公親と遠野章宏を襲った犯人の十崎波琉がふたたび風間の周辺に姿を現していた。かつての風間の教え子たちが集結し、十崎を追っていた。調査のなかで、十崎の逮捕後、風間が目の不自由な十崎の妹・紗羅の面倒をみていたことが明らかになる。十崎は風間に紗羅を奪われたと思い、恨みを募らせていたのだ……。

出演/木村拓哉、綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃

監督/中江功

脚本/君塚良一

公開年/2026年

映画『教場 Requiem』

あらすじ

風間の厳しい指導に耐え、第205期の生徒たちも卒業の時を迎えようとしていた。なかには風間の指導の結果、警察学校を退校していく者や、外部と連絡を取り風間の情報を漏らしている者もいた。風間を慕う刑事たちは情報漏洩していた生徒を割り出すが、風間は既にその生徒を見抜いていた。卒業式の日、警察学校に不審な人物が現れる。その人物の腹には、爆弾が巻かれており……。

出演/木村拓哉、小日向文世、佐藤仁美、和田正人、佐藤勝利、中村蒼、猪狩蒼弥、浦上晟周、明石家さんま

監督/中江功

脚本/君塚良一

公開年/2026年

「教場」シリーズの魅力・見どころ

「教場」シリーズの魅力は、木村拓哉演じる風間公親というミステリアスなキャラクターにあると言えるでしょう。常に冷静で感情を見せず、すべてをじっと観察している彼は、生徒にとっては何を考えているかわからないため非常に恐ろしく、観客にとってはとても興味をそそられる存在と言えます。

また、警察学校や風間道場を舞台にしたこのシリーズでは、個性豊かな数多くの生徒の存在もその魅力となっています。問題を起こしたり風間から警察官にふさわしくないと判断されたりした場合、すぐに退校という厳しい状況下にある生徒たち。目の前に立ち塞がる風間という大きな壁に立ち向かいながら、脱落しないように必死で日々を送る彼らの姿は、まさに人間ドラマに満ちていると言えるでしょう。大きな問題を抱える彼らが、風間公親と繰り広げる心理戦も魅力です。

さらに、工藤阿須加、川口春奈、大島優子、目黒蓮、眞栄田郷敦、福原遥、北村匠海、赤楚衛二、新垣結衣といった若手人気俳優たちが多く登場している点も、見どころの一つです。

このシリーズは、警察ドラマでありながら、風間公親という存在を通して人間の光と闇を描く人間ドラマであり、風間と生徒たち、そして犯人たちが複雑な心理戦を繰り広げる心理サスペンスである点が、大きな魅力です。

「教場」シリーズが配信されている動画配信サービス

「教場」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年5月時点で「教場」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

スペシャルドラマ『教場』

スペシャルドラマ『教場 II』

連続ドラマ『風間公親－教場0－』

Netflix

スペシャルドラマ『教場』

スペシャルドラマ『教場 II』

連続ドラマ『風間公親－教場0－』

映画『教場 Reunion』

FOD

スペシャルドラマ『教場』

スペシャルドラマ『教場 II』

連続ドラマ『風間公親－教場0－』

「教場」シリーズはいくつかの配信サービスで視聴可能です。お好きなサービスで視聴してみてください。

「教場」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

本記事では、木村拓哉が新境地を見せた「教場」シリーズの順番やあらすじ、その魅力を紹介しました。

本記事で「教場」シリーズに興味を持たれた方は、ぜひ動画配信サービスなどでご覧になって見てください。風間公親というキャラクターの深い存在感に魅了され、きっと次の作品を見たくなってしまうはずです。

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