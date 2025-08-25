「ライアーゲーム」シリーズは、甲斐谷忍による日本の漫画「LIAR GAME」を戸田恵梨香と松田翔太の主演で実写化した人気シリーズです。謎の組織「ライアーゲーム事務局」が主催する「ライアーゲーム」というゲーム・トーナメントに参加することになった参加者たちが、頭脳と運、さらに交渉力を駆使しながら、大金を賭けたゲームに挑む姿を緊迫感たっぷりに描いています。

「ライアーゲーム」シリーズは映画とドラマで展開しており、公開(放映)されたタイミングと作品内の時系列も微妙に異なります。そこで本記事では、「ライアーゲーム」シリーズを見るおすすめの順番を紹介します。

「ライアーゲーム」シリーズを見る順番

「ライアーゲーム」シリーズの見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズの公開(放映)順と時系列を把握しておきましょう。

「ライアーゲーム」シリーズの公開(放映)順

ドラマ『ライアーゲーム』(2007) ネットドラマ『ライアーゲーム エピソードゼロ』(2009) ドラマ『ライアーゲーム シーズン2』(2009) ネットドラマ『ライアーゲーム X』(2010) 映画『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』(2010) 映画『ライアーゲーム -再生-』(2012)

「ライアーゲーム」シリーズは、2007年にドラマのシーズン1が放送されて以降、連続ドラマ2シーズン、ネットドラマ2作、映画2作が制作されています。

「ライアーゲーム」シリーズの時系列順

続いて、「ライアーゲーム」シリーズの時系列は以下のようになっています。

ネットドラマ『ライアーゲーム エピソードゼロ』(2009) ドラマ『ライアーゲーム』(2007) ドラマ『ライアーゲーム シーズン2』(2009) ネットドラマ『ライアーゲーム X』(2010) 映画『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』(2010) 映画『ライアーゲーム -再生-』(2012)

「ライアーゲーム」シリーズでもっとも早い時系列となるのは、ネットドラマ『ライアーゲーム エピソードゼロ』です。『ライアーゲーム エピソードゼロ』では、神崎直、秋山深一、ヨコヤノリヒコらがどうやってライアーゲームに参加することになったかが描かれます。その後、『ライアーゲーム シーズン2』以降は、公開順=時系列順に展開していきます。

「ライアーゲーム」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、「ライアーゲーム」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

ドラマ『ライアーゲーム』(2007) ネットドラマ『ライアーゲーム エピソードゼロ』(2009) ドラマ『ライアーゲーム シーズン2』(2009) ネットドラマ『ライアーゲーム X』(2010) 映画『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』(2010) 映画『ライアーゲーム -再生-』(2012)

「ライアーゲーム」シリーズは、映画1作目の『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』までは、戸田恵梨香と松田翔太が主演を務めています。映画2作目の『ライアーゲーム -再生-』は、松田翔太と多部未華子の主演となっていますが、前作から引き続き出演しているキャラクターも多く、彼らの関係性がゲームの結果を大きく変えていきます。公開順に見た方が彼らの関係性が理解できるでしょう。

「ライアーゲーム」シリーズのあらすじ・キャスト一覧

ここからは「ライアーゲーム」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

ドラマ『ライアーゲーム』

あらすじ

「バカ正直のナオ」と呼ばれるほど正直者の女子大生・神崎直のもとに、1億円入りのスーツケースが届く。それは頭脳を駆使して対戦相手と1億円を奪い合う「LIAR GAME」への招待状だった。勝てば大金が手に入り、負ければ多額の借金を負うというこのゲームに参加し、まんまと1億円を騙し取られた直は、秋山深一に助けを求める。秋山は、たった1人でマルチ商法の組織を騙し、組織を潰したという過去を持つ天才詐欺師だった……。

出演/戸田恵梨香、松田翔太、吉瀬美智子、渡辺いっけい、鈴木浩介、和田聰宏

演出/松山博昭、大木綾子

放送年/2007年

ネットドラマ『ライアーゲーム エピソードゼロ』

あらすじ

以前、ライアーゲームに参加したバカ正直な神崎直と、彼女を助けた天才詐欺師の秋山深一、彼らの前に敵として立ちはだかったずる賢いヨコヤノリヒコ。彼らは一体なぜライアーゲームに参加することになったのか。『ライアーゲーム シーズン2』の7年前の彼らの物語を描く連続ショートドラマ。

出演/福田麻由子、古川雄大、鈴木一真、池田鉄洋、春海四方、姜暢雄、高島彩

演出/加藤裕将、志牟田徹

放送年/2009年

ドラマ『ライアーゲーム シーズン2』

あらすじ

2年前にライアーゲーム3回戦を切り抜けた神崎直のもとに、ライアーゲーム4回戦の招待状と1億円が届く。直は辞退しようとするが、結局参加することになってしまう。同じ頃、秋山深一もゲームへの参加を決意していた。直と秋山は、かつての対戦者である福永ユウジとともに4回戦に挑む……。

出演/戸田恵梨香、松田翔太、荒川良々、眞島秀和、忍成修吾、武井咲

演出/松山博昭、大木綾子、長瀬国博

放送年/2009年

ネットドラマ『ライアーゲーム X』

あらすじ

ライアーゲームのセミファイナルで敗退した神崎直。しかしヨコヤノリヒコがファイナルへの進出を辞退したことから、直がファイナルに参加することとなる。一方の秋山深一はライアーゲームの首謀者を探していた。そして、ファイナルステージで行われる「エデンの園ゲーム」の全貌が、明らかになっていく……。

出演/戸田恵梨香、松田翔太、吉瀬美智子、渡辺いっけい、鈴木浩介

演出/松山博昭、大木綾子、長瀬国博

放送年/2010年

映画『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』

あらすじ

優勝賞品50億円を賭けたライアーゲームのファイナルステージが始まった。今回のゲームは「信じあう心」が重要となる「エデンの園ゲーム」。13人のプレイヤーが赤、シルバー、ゴールドのリンゴを投票し、全員が赤のリンゴを選べば全員に1億円が入るというもの。しかし、誰か一人でも赤以外を選べば、赤に投票したプレイヤーはマイナス1億円となってしまう。神崎直は、「みんなで赤に投票しよう」と呼びかけるが、裏切り者が出てしまう。秋山深一は裏切り者を炙り出そうとするが……。

出演/戸田恵梨香、松田翔太、田辺誠一、濱田マリ、関めぐみ、松村雄基

演出/松山博昭

公開年/2010年

映画『ライアーゲーム -再生-』

あらすじ

ライアーゲームのファイナルステージが終了して2年。ライアーゲーム事務局がひそかに復活し、新たなゲームが始まる。大学を卒業したばかりの篠宮優は、ライアーゲームへの招待状と現金1億円を受け取る。彼女は何度か講義を受けたことのある心理学の教授・秋山深一に助けを求め、秋山はまたもライアーゲームに参加することになる。今回のゲームは、プレイヤー20名が椅子を奪いあう「イス取りゲーム」だった……。

出演/松田翔太、多部未華子、芦田愛菜、江角マキコ、新井浩文、船越英一郎、小池栄子

演出/松山博昭

公開年/2012年

「ライアーゲーム」シリーズとは

「ライアーゲーム」シリーズとは、1億円を持ったプレイヤーたちがお互いに騙しあいながら、お互いの持ち金を奪いあう、緊迫感あふれるゲームの模様を描く人気シリーズです。戸田恵梨香演じる正直者の女子大生・神崎直が素直にゲームに挑み、そんな彼女を松田翔太演じる天才詐欺師・秋山深一がクールにサポートする姿が人気を博しました。映画版第2作『ライアーゲーム -再生-』では、戸田恵梨香に代わり、多部未華子がヒロインを演じました。

ドラマと劇場版「ライアーゲーム」のつながりは?

ドラマのシーズン1、シーズン2、映画版第1作は、同じライアーゲームの模様を描いています。シーズン1では1回戦から3回戦までが描かれ、シーズン2では4回戦と準決勝が描かれました。映画版第1作『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』では、最後の決勝戦が描かれました。

2012年に制作された映画版第2作『ライアーゲーム -再生-』は、ひそかに復活したライアーゲーム事務局が新たに始めた新しいライアーゲームが描かれています。

「ライアーゲーム」シリーズが配信されている動画配信サービス

「ライアーゲーム」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年8月時点で「ライアーゲーム」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

映画『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』

Netflix

映画『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』

U-NEXT

映画『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』

映画『ライアーゲーム -再生-』

FOD

ドラマ『ライアーゲーム』

ドラマ『ライアーゲーム シーズン2』

映画『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』

映画『ライアーゲーム -再生-』

「ライアーゲーム」シリーズの映画はいくつかの動画配信サービスで視聴可能です。しかし、ドラマはFODでしか見られないようです。

実写版「ライアーゲーム」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

本記事では、「ライアーゲーム」シリーズを見る順番や、時系列について紹介しました。

1億円を元手に、個性あふれるプレイヤーたちが大金を賭けたゲームに挑む、「ライアーゲーム」シリーズ。純真な心でゲームに挑むヒロインと、天才的な頭脳を持つクールな詐欺師が、究極の状況で挑む騙しあいの模様は、ユーモラスでありながらも緊迫感にあふれています。自分だったらどういう選択をするかと考えながら、プレイヤーの一員になった気分で見ても楽しめるでしょう。

「ライアーゲーム」シリーズをまだ見たことがないという方は、この機会にぜひ見てみてください。究極の状態で、あなたはどんな選択をするでしょうか……?

