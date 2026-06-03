「底はどこなんだろう」――。有村架純が、初共演した南沙良の魅力を語った。言葉を大切にしながらも多くを語りすぎない姿に惹かれたといい、「すごく奥ゆかしい役者さん」と絶賛した。

有村架純

有村架純が南沙良を絶賛「底知れない沙良ちゃんの魅力が」

映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日全国公開)のジャパンプレミアが2日に都内で行われ、有村架純、南沙良、塩野瑛久、青木柚、天野千尋監督が登壇した。

映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、妊婦というそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく。

有村と南は今回が初共演となるが、有村は南について「沙良ちゃんは、普段から自分の言葉を尽くして表現するようなタイプのお方ではないのかな、と現場で見ていて思ったんですけど、でも、それがすごく魅力的で」と自身が抱いた印象を回顧。

その上で、「たぶん言葉をいっぱい持っていらっしゃる方。ただ、それを開けっぴろげにするんじゃなくて、自分が大切にしたいものはしまいながら、それ(らの行動)が役に生きているような感じがして……」と魅力を語り、「底知れない沙良ちゃんの魅力が(感じられた)……『底はどこなんだろう』って想像してしまうぐらい、すごく奥ゆかしい役者さんだなと思いました」と絶賛した。

さらに、有村は、南からフォトエッセイをもらったといい、「見させてもらったら、そこに書かれている言葉もすごい素敵で。沙良ちゃんが思っている言葉ってすごい素敵だな、と思いました」と称えると、南は「書いてよかったです、ありがとうございます」と照れ笑いで答えていた。

そんな南は、有村の印象を聞かれると「有村さんって柔らかい雰囲気だと思っていたんですけど、実際にお会いしてお話してみたら、すごく凛としていらっしゃるというか、かっこよさも持ち合わせているんだな、と思った」と当初のイメージからの変化を告白。続けて「ミステリアス(もある)というか、もっと知りたくなるような方なんだなって思いました。しゃべればしゃべるほど、もっと知りたいなって思いました」と南が語ると、有村は笑顔を浮かべて「うれしいです」と喜んでいた。

映画『マジカル・シークレット・ツアー』ストーリー

罪という秘密が3人を仲間にした、魔法のような半年間。あの旅が、私たちを変えた――。生きることに夢中になった。平穏な日常を送る二児の母が、突然知らされた夫の借金と、解雇。返済のため行きついたのは、シンガポールでの闇バイト【金の密輸】だった。

そこで偶然出会った、非正規雇用の研究員と、未婚で妊婦のキャバ嬢。密輸の成功に味をしめた3人は、自分たちで密輸を始めることに。初めて手に入れた、お金と自由、そして“自分らしく生きる喜び”。それは魔法のような時間だったが……。岐路に立たされた3人の、それぞれの人生の行方は――。