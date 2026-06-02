「なぜPrime Originalでないと描けなかったのか」――。斎藤工が、ドラマ『犯罪者』について「(自分が体験したように)観る方にもそういう我がごとにつながることを願っております」とメッセージを送った

  • 斎藤工

    斎藤工

「大きな革新的なプロジェクト」

Prime Original新ドラマシリーズ『犯罪者』(7月17日より240以上の国や地域で世界独占配信)の制作発表記者会見が2日、都内で行われ、高橋一生、斎藤工、水上恒司、松永大司監督が登壇した。

ドラマ『犯罪者』について、斎藤は「原作含めて、このプロジェクト自体が既存の映像作品を覆そうというエネルギーが満ち溢れている感じがしました。時代の変化とともにストリーミングであったり、メディアの形が変わって広がっている。変わろうとするプロジェクトがたくさんあるんですけど、結果的に元の木阿弥になってしまう作品もある。でもこの作品は原作から現場、仕上げまで統べていただいて、本当の意味で未来に紡ぐ何か大きな革新的なプロジェクトと言っていいんじゃないかなと思っています」と太鼓判を押した。

また、斎藤は「映画ファンとしては『パララックス・ビュー』という映画が好きで、大きな組織の都合というか、正義に人々が犠牲になっていくという救いのない物語で。それを思い出すくらい……大きな組織や企業に属している側はそれを悪とも当然思っていないという社会構造みたいなものが、現代の日本における根源的な何かになっているということにつながっていくんですよね。なので、なぜPrime Originalでないと描けなかったのかということを、この作品に没入するなかで気づいていく」と自身の解釈を説明。

その上で、「この『犯罪者』というタイトルが、自分がどこに属しているか。もしかしたら自分が見る角度によっては……という目まぐるしく巻き込まれていく作品になっているんじゃないかなと思うので、ぜひ他人事として始まっていいと思うんですけど、どこかに我がごとという何か接点があるんじゃないかなと。僕はそういう体験をしたので、観る方にもそういう我がごとにつながることを願っております」とメッセージを送った。

なお、制作発表記者会見にはスペシャルMCとしてLiLiCoも登場した。

Prime Original 新ドラマシリーズ『犯罪者』ストーリー

あと10日……10日生き延びれば助かる――。白昼の駅前広場で起きた通り魔事件の被害者・繁藤修司(水上恒司)は、搬送先の病院に現れた見ず知らずの男から戦慄の宣告を受ける。フルフェイスのヘルメットを被った犯人は4人を刺殺し、修司と格闘した末に逃走、屋上で薬物中毒死を遂げたはずだった。

この事件を追う刑事・相馬亮介(高橋一生)は、警察を頑なに拒む修司の背後に、拭いきれない違和感を抱き始める。ほどなくして、修司の目前に音もなく迫る黒い影。間一髪で彼を救った相馬は、元テレビマン・鑓水七雄(斎藤工)を頼り、見えない敵へと挑む。

犯人死亡後もなぜ、修司は執拗に命を狙われるのか。そして追ってくるのはいったい何者なのか。通り魔という仮面の裏側で、蠢き出した巨大な陰謀。気がつけば3人は、この社会の深淵に口を開けた、決して触れてはならない暗部へと足を踏み入れていた――。

斎藤工がドラマ『犯罪者』について語ったこと「なぜPrime Originalでないと描けなかったのかを…」
水上恒司、Prime Original新ドラマシリーズ『犯罪者』で演じる役柄について説明
Prime Original新ドラマシリーズ『犯罪者』の出演俳優を松永大司監督が暗示予告「新春ドラマスペシャルみたいな並び」「8人くらいの方は主役を張れる」
不登校の女子生徒をめぐる「誰も悪くない悲劇」…SNSの単純化と10年後の手紙で『銀河の一票』が問いかけたもの
49歳女性と30歳男性の大人の純愛――内田有紀＆timelesz寺西拓人が新ドラマでW主演、和やかデートを楽しむビジュアル公開
撮影で昼夜逆転生活…夜食に救われた加藤清史郎がしみじみ「食事でここまで人は豊かになれる」
岡山天音「日々お芝居に苦しめられながら、楽しみ続けてる」 杉咲花も目撃「心を砕いて現場に立っている」
「僕はプライベートで文句言ったりしないので」竹内涼真、『じゃあ、あんたが―』が私生活に思わぬ影響
「散歩にご一緒してもいいですか?」で心が結びつく…高石あかり、『ばけばけ』名場面に感動「すごく大好き」
内田理央と渡邊圭祐が夫婦役　タイムリープ復讐サスペンス『夫を殺したはずなのに』7⽉6⽇スタート
死を描くのに、なぜ温かいのか――米倉涼子主演『エンジェルフライト THE MOVIE』に流れるメキシコの死生観
孤児のトラウマ、村社会の閉鎖性…『アンという名の少女』が突きつけるカナダの名作『赤毛のアン』が本当に描いていたもの
関連画像をもっと見る