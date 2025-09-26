1997年にスタートした「踊る大捜査線」シリーズは、警察組織の構造や刑事同士の関係性などをリアルに描き、大ヒットした織田裕二主演の刑事ドラマです。キャリア対ノンキャリア、警視庁対所轄など、警察組織のリアルを描き、大ヒットとなりました。

映画版やスペシャルドラマも数多く制作され、映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』は、興行収入の面でも大ヒットを記録。「事件は会議室で起きているんじゃない。現場で起きてるんだ!」といった流行語も生み出しています。

本記事では、この「踊る大捜査線」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「踊る大捜査線」シリーズを見る順番

「踊る大捜査線」シリーズの見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズの公開(放映)順と時系列を把握しておきましょう。

「踊る大捜査線」シリーズの公開順

連続ドラマ『踊る大捜査線』(1997) スペシャルドラマ『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル』(1997) スペシャルドラマ『踊る大捜査線番外編 湾岸署婦警物語』(1998) スペシャルドラマ『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』(1998) 映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!』(1998) 映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(2003) 映画『踊る大捜査線 BAYSIDE SHAKEDOWN 2』(2003) 映画『交渉人 真下正義』(2005) 映画『容疑者 室井慎次』(2005) スペシャルドラマ『逃亡者 木島丈一郎』(2005) スペシャルドラマ『弁護士 灰島秀樹』(2006) 映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!』(2010) スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』(2012) 映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』(2012) 映画『室井慎次 敗れざる者』(2024) 映画『室井慎次 生き続ける者』(2024)

「踊る大捜査線」シリーズは、1997年に連続ドラマが制作されて以降、2024年までにスペシャルドラマ6作、映画9作(うち1作は海外上映版)が作られています。

「踊る大捜査線」シリーズの時系列順

続いて、「踊る大捜査線」シリーズの時系列は以下のようになっています。

連続ドラマ『踊る大捜査線』 スペシャルドラマ『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル』 スペシャルドラマ『踊る大捜査線番外編 湾岸署婦警物語』 スペシャルドラマ『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』 映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!』 映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』 映画『踊る大捜査線 BAYSIDE SHAKEDOWN 2』 スペシャルドラマ『逃亡者 木島丈一郎』 映画『交渉人 真下正義』 映画『容疑者 室井慎次』 スペシャルドラマ『弁護士 灰島秀樹』 映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!』 スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』 映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』 映画『室井慎次 敗れざる者』 映画『室井慎次 生き続ける者』

「踊る大捜査線」シリーズは、基本的には放送(公開時)と同じ時期にリアルタイムで起きている出来事を描いています。そのため、ほとんどの作品は公開順が時系列順と考えていいでしょう。

一部の例外は、2005年10月に放送されたスペシャルドラマ『逃亡者 木島丈一郎』です。この作品は、2005年5月に公開された映画『交渉人 真下正義』の前日譚となっています。

「踊る大捜査線」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、「踊る大捜査線」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

連続ドラマ『踊る大捜査線』 スペシャルドラマ『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル』 スペシャルドラマ『踊る大捜査線番外編 湾岸署婦警物語』 スペシャルドラマ『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』 映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!』 映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』 映画『踊る大捜査線 BAYSIDE SHAKEDOWN 2』 映画『交渉人 真下正義』 映画『容疑者 室井慎次』 スペシャルドラマ『逃亡者 木島丈一郎』 スペシャルドラマ『弁護士 灰島秀樹』 映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!』 スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』 映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』 映画『室井慎次 敗れざる者』 映画『室井慎次 生き続ける者』

スペシャルドラマ版を見るのが難しい場合は、映画版だけを公開順に見てもいいでしょう。ただ、「踊る大捜査線」シリーズには多くのキャラクターが登場し、彼らのつながりや関係性なども魅力となっています。そういったキャラクター同士の関係性や、小ネタなどをすべて楽しむには、スペシャルドラマも含めて視聴することをお勧めします。

「踊る大捜査線」シリーズのあらすじ・キャスト一覧

ここからは「踊る大捜査線」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

連続ドラマ『踊る大捜査線』

あらすじ

脱サラして警察官となった青島俊作は、刑事となって湾岸署に配属となる。大先輩の刑事・和久平八郎や、盗犯係の恩田すみれなど、湾岸署には個性豊かな警察官たちがそろっていた。あるとき、湾岸署管内で殺人事件が発生。捜査本部ができ、警視庁からキャリアの室井慎次が管理官としてやってくる……。

出演/織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、水野美紀、いかりや長介、ユースケ・サンタマリア

演出/本広克行、澤田鎌作

脚本/君塚良一

放送年/1997年

スペシャルドラマ『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル』

あらすじ

不祥事で杉並北警察署へ異動していた青島だったが、湾岸署に復帰し、交通課に配属となる。定年退職した和久も、指導員として湾岸署に復帰していた。青島は交通課の仕事をそっちのけで、傷害事件の捜査に乗り出す。やがて、青島が逮捕した鏡恭一という青年が、袴田課長らを人質にし、湾岸署の刑事課に立てこもってしまう……。

出演/織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、稲垣吾郎、広末涼子、仲間由紀恵、筧利夫

演出/本広克行

脚本/君塚良一

放送年/1997年

スペシャルドラマ『踊る大捜査線番外編 湾岸署婦警物語』

あらすじ

警察学校を卒業した新米女性警官の篠原夏美は、湾岸署交通課に配属される。ベテラン女性巡査部長・桑野冴子の指導を受けることとなった夏美だが、やる気が空回りして失敗し、桑野に叱られてばかり。そんなとき、偶然にある凶悪犯と接触した夏美は、事件に巻き込まれていく……。

出演/内田有紀、渡辺えり子、谷啓、本宮泰風、西牟田恵、織田裕二、柳葉敏郎

演出/本広克行

脚本/尾崎将也

放送年/1998年

スペシャルドラマ『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』

あらすじ

湾岸署の管内で発生した放火殺人未遂事件の犯人・相良純子の護送任務を引き受けた青島。だが、その任務中に相良に逃げられるという失態を演じてしまう。必死になって逃げた犯人を追う青島だったが、警察上層部は一緒に護送任務を担ったすみれが相良の逃走劇に一役買っているとにらみ、青島にすみれの監視を依頼する……。

出演/織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、水野美紀、いかりや長介、大塚寧々、ユースケ・サンタマリア

演出/澤田鎌作

脚本/君塚良一

放送年/1998年

映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!』

あらすじ

湾岸署管内の河川で男の水死体が発見される。その遺体の胃の中からは熊のぬいぐるみが発見される。その頃、警視庁副総監の拉致事件が発生し、湾岸署に捜査本部が設置される。さらに、湾岸署内で窃盗事件が発生し、湾岸署員たちは捜査に翻弄されることに……。

出演/織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、大塚寧々、宮藤官九郎、筧利夫、ユースケ・サンタマリア

演出/澤田鎌作

脚本/君塚良一

放送年/1998年

映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』

あらすじ

かつて空き地ばかりだったお台場は一大観光地となり、「空き地署」と揶揄された湾岸署管内では、多くの事件が発生するようになっていた。あるとき、同じタイミングでスリ事件、通り魔事件、殺人事件が発生。殺人事件の捜査本部が湾岸署に設置され、本庁初の女性管理官・沖田仁美警視正が本部長に任命される。さらに第二の殺人事件まで発生し、捜査副本部長だった室井が責任を負わされることになる……。

出演/織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、真矢みき、小泉孝太郎、筧利夫、ユースケ・サンタマリア

監督/本広克行

脚本/君塚良一

公開年/2003年

映画『踊る大捜査線 BAYSIDE SHAKEDOWN 2』

あらすじ

『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』を海外配給するために特別編集した国際戦略版。物語を青島の視点から描いており、内輪受け要素を排除するなどして、日本版より19分短い119分となっている。音響制作はジョージ・ルーカス率いるルーカスフィルムの一部門、スカイウォーカー・サウンドが担当している。

出演/織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、真矢みき、小泉孝太郎、筧利夫、ユースケ・サンタマリア

監督/本広克行

脚本/君塚良一

公開年/2003年

映画『交渉人 真下正義』

あらすじ

2004年のクリスマスイブの夜、東京を走る地下鉄・東京トランスポーテーションレールウェイ(TTR)の最新鋭試験車両が何者かに乗っ取られてしまう。それを受け、柏木雪乃とのデートに向かおうとしていた警視庁交渉課準備室課長の真下正義が、緊急対応メンバーの司令塔として呼び出される。真下は交渉人として犯人から指名されたのだった……。

出演/ユースケ・サンタマリア、寺島進、小泉孝太郎、高杉亘、松重豊、柳葉敏郎、水野美紀

監督/本広克行

脚本/十川誠志

公開年/2005年

映画『容疑者 室井慎次』

あらすじ

2005年2月。殺人事件の被疑者として事情聴取を受けていた警官が逃走し、交通事故で即死してしまう。事件は被疑者死亡として早々に幕引きとなるが、捜査本部長を務めていた警視正の室井慎次は納得できずにいた。捜査を続行しようとしていた矢先、室井は特別公務員暴行陵虐罪の共謀共同正犯の容疑で逮捕されてしまう。そして室井は、警察内部の権力闘争にも巻き込まれていく……。

出演/柳葉敏郎、田中麗奈、哀川翔、八嶋智人、吹越満、柄本明、真矢みき

監督・脚本/君塚良一

公開年/2005年

スペシャルドラマ『逃亡者 木島丈一郎』

あらすじ

2004年10月。東京都台東区で少年を人質にとった立てこもり事件が発生。SIT管理官、木島丈一郎警視が強行突入を指示し、事件は解決した。直後に、別の事件の特別捜査本部長を務める稲垣管理官から、木島の元に人質となっていた少年・吉村遼を保護するという連絡が入る。不審に思った木島はその依頼を拒否し、少年と現場を離れることに。すると稲垣は木島と少年の追跡を命令。木島は何もわからないまま、逃亡者として追われる身になってしまう……。

出演/寺島進、段田安則、ムロツヨシ、石井正則、松重豊、升毅、高橋和也、ユースケ・サンタマリア

演出/波多野貴文

脚本/十川誠志

放送年/2005年

スペシャルドラマ『弁護士 灰島秀樹』

あらすじ

2006年3月。灰島法律事務所の弁護士・灰島秀樹は千葉県・神ヶ浦町で開催予定の「東京湾海洋博覧会」を中止に追い込むという依頼を受ける。灰島は環境保護を訴える神ヶ浦町住民たちに味方し、環境保護運動の観点から東京湾海洋博覧会を中止に持ち込もうと画策する。しかし、灰島の依頼人の真の狙いは、中止になった博覧会跡地にテーマパークを建設することだった……。

出演/八嶋智人、吹越満、野村宏伸、石田ゆり子、中村咲哉、真矢みき

演出/小林大策

脚本/君塚良一

放送年/2006年

映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!』

あらすじ

観光地として変貌を遂げたお台場は、テロリストにとっても標的の的となっていた。湾岸署は高度なセキュリティシステムが導入された新しい庁舎に移転することとなり、強行犯係係長に昇進した青島刑事がその引っ越しプロジェクトの責任者となる。引っ越し作業で忙しいなか、湾岸署管内で多くの事件が発生。時を同じくして署内で青島やすみれの拳銃、計3丁が盗まれ、さらに拳銃を使った連続殺人事件が発生し……。

出演/織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、小泉孝太郎、ユースケ・サンタマリア、伊藤淳史、内田有紀

監督/本広克行

脚本/君塚良一

公開年/2010年

スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』

あらすじ

湾岸署に中国から研修にきていた中国人の刑事・王明才が結婚することとなり、湾岸署で結婚式を取り仕切ることとなり、幹事を務める青島は、事件と準備に追われていた。ある日、湾岸署管内で男の死体が発見される。その事件の容疑者としてインターポールから国際手配されている女詐欺師が浮かび上がる。その女詐欺師は、王の婚約者である草野京子という女性だった……。

出演/織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、滝藤賢一、ユースケ・サンタマリア、伊藤淳史、内田有紀、小栗旬

演出/本広克行

脚本/君塚良一

放送年/2012年

映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』

あらすじ

湾岸署管内で国際環境エネルギーサミットが開催され、湾岸署員らが警備に駆り出されることとなる。サミット会場で誘拐事件が発生し、被害者が射殺体で発見される。被害者を撃った銃はかつて警察が押収したもので、警察による犯行が疑われるという事態に。そんな最中、真下の息子が誘拐されるという事件まで発生し……。

出演/織田裕二、柳葉敏郎、深津絵里、小泉孝太郎、ユースケ・サンタマリア、伊藤淳史、内田有紀、小栗旬、香取慎吾

監督/本広克行

脚本/君塚良一

公開年/2012年

「踊る大捜査線」シリーズの映画最新作

待望の「踊る大捜査線」シリーズの映画最新作は、2024年10月11日公開の『室井慎次 敗れざる者』と同11月15日公開の『室井慎次 生き続ける者』です。この2本は二部作で、青島のよき理解者として警察庁という巨大組織の改革を目指してきたキャリア組・室井慎次が主人公として描かれています。

映画『室井慎次 敗れざる者』のあらすじ・キャスト

あらすじ

警察を辞めて故郷の秋田に帰った室井慎次は、「事件の被害者家族・加害者家族を支援したい」という思いで、タカとリクという2人の少年の里親をしながら穏やかに暮らしていた。ある日、室井の家の近所で腐乱死体と洋梨が発見される。やがてその死体の身元が「レイボーブリッジ事件」の犯人グループの一人だとわかる。その頃、室井の前に、謎の少女・日向杏が現れる。彼女は猟奇殺人犯・日向真奈美の娘だった……。

出演/柳葉敏郎、福本莉子、松下洸平、矢本悠馬、いしだあゆみ、飯島直子、筧利夫

監督/本広克行

脚本/君塚良一

公開年/2024年

映画『室井慎次 生き続ける者』のあらすじ・キャスト

あらすじ

杏を迎えて4人で暮らしはじめた室井家だが、車庫が火事で消失するなど、不穏な雰囲気が漂っていた。室井に隠しごとをしていた杏を、室井はそっと見守ることにする。その頃、室井は秋田県警の本部長となった新城に要請され、殺人事件の捜査に協力していた。ちょうど室井が捜査本部にいたときに犯人からかかってきた電話を聞き、犯人の正体を告げるのだった。事件も落ちついた頃、リクの父親がリクを引き取りたいと言って訪ねてくる……。

出演/柳葉敏郎、福本莉子、稲盛いずみ、真矢ミキ、マギー、加藤浩次、小沢仁志、小泉今日子

監督/本広克行

脚本/君塚良一

公開年/2024年

ドラマ・映画「踊る大捜査線」とは

「踊る大捜査線」シリーズとは、刑事の青島俊作を中心に、東京・お台場にある警察署・湾岸署の刑事たちの活躍を描く刑事ドラマです。このドラマ内では、事件の解決だけではなく、警視庁と所轄署の問題、キャリア制度の問題などを、警察組織の実情をユーモアを交えながら描かれました。

所轄署の刑事が殺人事件を派手に解決していくようなこれまでの刑事ドラマと違い、警察官が書類仕事に追われていたり、本店(警視庁)と支店(所轄署)の軋轢があったりなど、一般の会社組織と同じような警察組織の実態が描かれたことで、後の刑事ドラマに大きな影響を与えました。

1997年の連続ドラマ第1弾では、ノンキャリアの叩き上げ刑事・青島俊作と、エリートキャリア官僚の室井慎次が心を通わせ、警察組織を変えていこうと約束します。立場も性格も全く違うこの2人によって結ばれたこの約束が、このシリーズの全編を貫く大きなテーマとなっています。

また、このシリーズは「事件は会議室で起きているんじゃない。現場で起きてるんだ!」「レインボーブリッジ、閉鎖できません!」などの数々の流行語を生み出しました。

「踊る大捜査線」の本編とスピンオフの違い

「踊る大捜査線」シリーズの本編は、あくまでも主人公は青島俊作です。警察組織の矛盾を感じながらも、愚直に所轄刑事としての職責を果たそうとする青島ですが、その性格からか、何階級も上のエリートキャリアにも率直に意見をぶつけることも。組織の中の一コマである青島が、末端の現場の一員でありながら、その性格や能力を生かし、仲間たちとともに捜査に貢献していく姿を描くのが、本編の特徴と言えます。

それに対し、「踊るレジェンド」と言われるスピンオフシリーズでは、室井慎次、真下正義といった青島の仲間たちが主人公になります。室井や真下はキャリア官僚でもあり、通常は警察組織の中で強い立場にある人間です。そんな彼らが容疑者だったり、犯人から交渉人に名指しされたりすることでピンチに陥り、組織の理不尽さを味わいながら、基本的には1人で非常事態に立ち向かうことになるのです。

青島が仲間たちとともに事件解決に奔走する本編に対し、スピンオフは本来強い立場にある室井や真下がピンチに陥り、孤軍奮闘で事件に立ち向かう物語と言えるでしょう。

「踊る大捜査線」の主要キャラクター

人物名 特徴や性格 青島俊作(織田裕二) 敏腕営業マンから脱サラして刑事へと転職した異色の経歴の持ち主。出世に興味を持たず、現場の駒として事件解決に貢献するという信念を持つ所轄の異端児 室井慎次(柳葉敏郎) 秋田県出身のキャリアである警察官僚。東北大学出身で警察組織の中では少数派的存在。所轄刑事が活動しやすいよう、警察組織の改革を目指している 真下正義(ユースケ・サンタマリア) 警察幹部を父に持つ東大法学部卒のエリート警察官僚。警視庁初の交渉人となる。エリートだが気さくで湾岸署員たちとも仲がよい 恩田すみれ(深津絵里) 湾岸署刑事課盗犯係所属の刑事。かつてストーカーに狙われ、心身に傷を負った経験を持つ。女性に暴力をふるう男性を許さない、強い正義感の持ち主 柏木雪乃(水野美紀) 真下正義の妻となった女性警察官。かつて父親が殺人事件の被害者となり、湾岸署と接点を持ったことが、警察官を志すきっかけとなった 和久平八郎(いかりや長介) 湾岸署刑事課強行犯係から、定年後は刑事課指導員となったベテラン刑事。刑事となったばかりの青島に、刑事とは何かを叩き込んだ大ベテラン 中西修(小林すすむ) 湾岸署刑事課盗犯係長で、すみれの上司。すみれを呼ぶときに「恩田君恩田君恩田君!」と名前を連呼するという癖がある 魚住二郎(佐戸井けん太) 湾岸署刑事課強行犯係係長から湾岸署刑事課課長になった管理職刑事。語学が堪能でフィンランド人の妻がいたが、やがて別居した 神田 総一朗(北村総一朗) スリーアミーゴスの一員。かつては湾岸署の署長だったが、定年し湾岸署の指導員となる 秋山晴海(斉藤暁) スリーアミーゴスの一員。かつては湾岸署の副署長だったが、定年し湾岸署の指導員となる 袴田健吾(小野武彦) スリーアミーゴスの一員。かつては湾岸署刑事課課長で青島の上司だったが、出世して湾岸署の副署長となる 木島丈一郎(寺島進) 警視庁刑事部捜査一課特殊犯捜査一係(SIT)専任管理官。派手なシャツとサングラスをかけたコワモテの刑事。まっすぐな人柄から、警察内部では慕われている 灰島秀樹(八嶋智人) 灰島法律事務所の所長で、裁判に勝つために手段を選ばない弁護士。かつて、逮捕された室井慎次を徹底的に追い詰めた

「踊る大捜査線」シリーズが配信されている動画配信サービス

2025年9月時点で「踊る大捜査線」シリーズが配信されている動画配信サイトは多くありません。「踊る大捜査線」シリーズはフジテレビ制作であるため、フジテレビの動画配信サイトFODでは、一部のスペシャルドラマ以外は視聴可能です。

また、Amazon・プライム・ビデオでも一部作品を見ることができますが、追加課金が必要なものがあります。

「踊る大捜査線」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

「踊る大捜査線」シリーズは、織田裕二主演の刑事ドラマです。1997年に第1作のドラマが放送されて以降、2025年までにスペシャルドラマ6作、映画11作(うち1作は海外上映版)が作られています。

多くの個性豊かな刑事たちが登場するこのシリーズの最新作は、2024年10月・11月に公開された映画『室井慎次 敗れざる者』と『室井慎次 生き続ける者』です。この作品では、ドラマスタートから27年の時を経て、警察を引退した室井慎次と、彼に関わった警察関係者が登場します。室井さんのその後や、どの警察関係者が登場するか気になる方は、この機会にぜひシリーズを通して視聴してみてください。新たな感慨があるはずです。

