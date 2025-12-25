ついに最終回を迎えたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)。本記事では、第8話・第9話からクイズを出題! あなたは、この難問をいくつ解決できるのか!?

  • 『緊急取調室』第5シーズン

    『緊急取調室』第5シーズン

第8話「紫の旗」、第9話「蒼い銃弾」あらすじ

教官・滝川隆博(玉山鉄二)の指導のもと、学生たちが射撃訓練を行っていたところ、宮本健太郎(大橋和也)の拳銃が暴発。同級生の中里美波(森マリア)に命中してしまう。「宮本は故意に発砲したのか? それとも過失なのか?」という真相を解明すべく、キントリが取調べに着手する。

しかし、宮本の取り調べが一向に進展せず捜査は難航。その後、「狙って撃ちました」とようやく自白した宮本は、聴取中に暴れだし、取り調べが中断してしまう。キントリの失敗に、警視庁副総監・磐城和久(大倉孝二)も、「最悪の失態だ!」と大激怒。そんななか、宮本が発砲した際、警察学校では教えない拳銃の構えをとっていたことが判明する。

「宮川は滝川を狙った可能性があるんじゃない?」と仮説を立てた真壁(天海祐希)が、「動機解明のためには、彼に話を聞く必要がある」と主張。滝川の取り調べを行うことになる。

第8話「紫の旗」、第9話「蒼い銃弾」からクイズを5問出題

【第1問】宮本健太郎の取り調べが難航した最大の理由は?

A. 証拠がほとんど存在しなかったため
B. 宮本が一貫して完全黙秘を続けたため
C. 被害者の証言が錯綜していたため
D. 教官が捜査に非協力的だったため

  • <!-- Original start --></picture></span><!-- Original end -->

【第2問】宮本が発砲時に取っていたと判明した拳銃の構えは、どこで使われるもの?

A. 警察学校の基本射撃の構え
B. 民間射撃大会の構え
C. 特殊部隊SATの構え
D. 海外警察の標準構え

  • <!-- Original start --></picture></span><!-- Original end -->

【第3問】山上善春(工藤阿須加)の妻で、滝川と同じ警備部にいた山上彩矢を演じたのは誰?

A. 長屋晴子
B. 比嘉愛未
C. 杉咲花
D. 菜々緒

  • <!-- Original start --></picture></span><!-- Original end -->

【第4問】真壁に「一緒に生きていかないか」と話したのは誰?

A. 梶山勝利
B. 玉垣松夫
C. 菱本進
D. 小石川春夫

  • <!-- Original start --></picture></span><!-- Original end -->

【第5問】緊急事案対応取調班(通称:キントリ)の再招集が解除されたのは、いつ?

A. 7月31日付
B. 8月31日付
C. 10月31日付
D. 12月31日付

  • <!-- Original start --></picture></span><!-- Original end -->

正解は以下の通り!

  • <!-- Original start --></picture></span><!-- Original end -->

【第1問】宮本健太郎の取り調べが難航した最大の理由は?

B. 宮本が一貫して完全黙秘を続けたため。

解説: 真壁が取り調べを始めたものの、宮本は黙秘。「話さない」という姿勢が最大の障壁となった。

【第2問】宮本が発砲時に取っていたと判明した拳銃の構えは、どこで使われるもの?

C. 特殊部隊SATの構え

解説: 警察学校では教えない構え方で、それは教官・滝川が以前所属していた特殊部隊SAT が採用しているものだった。

【第3問】山上善春の妻で、滝川と同じ警備部にいた山上彩矢を演じたのは誰?

A. 長屋晴子

解説: 同作の主題歌「My Answer」を歌う緑黄色社会のボーカル・長屋晴子がゲスト出演。劇場版でも主題歌を担当している。

【第4問】真壁に「一緒に生きていかないか」とプロポーズしたのは誰?

A. 梶山勝利(田中哲司)

解説: 自身の警察官人生をかけて滝川の聴取を願い出た梶山は、「聴取が失敗に終われば警察を辞職」といい、真壁に「一緒に生きていかないか」とプロポーズめいた言葉をかける。

【第5問】緊急事案対応取調班(通称:キントリ)の再招集が解除されたのは、いつ?

B. 8月31日付

解説: 第9話は「緊急事案対応取調班は8月31日付で再招集を解除。長内政権は発足後、まもなく3年を迎える」というテロップで締めくくられ、劇場版への繋がりを感じさせるラストとなった。

あなたは何問正解? 最終話はTELASA、TVerで配信中。答えを確認したい方、見逃していたシーンがあった方は、ぜひ視聴してみてはいかがでしょうか!

(C)テレビ朝日