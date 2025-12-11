俳優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)の第8話が、11日に放送される。

可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称:キントリ)」が、被疑者を相手に心理戦を繰り広げる同作。第5シーズンでは、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)をはじめ、管理官・梶山勝利(田中哲司)、玉垣松夫(塚地武雅)、菱本進(でんでん)、小石川春夫(小日向文世)らキントリメンバーが再集結し、“シリーズ史上最強”の被疑者たちに立ち向かっていく。

第8話からは、警察学校で起こった発砲事件を2週連続で描き、いよいよ最終章へ突入。教官・滝川隆博(玉山鉄二)の指導のもと、学生たちが射撃訓練を行っていたところ、宮本健太郎(大橋和也)の拳銃が暴発。同級生の中里美波(森マリア)に命中してしまう。「宮本は故意に発砲したのか? それとも過失なのか?」という真相を解明すべく、キントリが取調べに着手する。

前例のない事案に、「取調室では先輩も後輩もない。丸裸になってもらおうじゃない」と意気込む真壁だったが、取調べで宮本は黙秘。「もうクビだから……」と投げやりな様子で、動機を語ろうとしない。さらに、事件現場の監視カメラ映像は、宮本の様子を至近距離でとらえた映像のみ。滝川教官に、射撃場全体の映像を提出するよう求めるも、「学生たちの個人情報が流出する恐れがある」と拒否される。

そんななか、宮本が突然、「暴発じゃない。狙って撃ちました」と自白。真壁は「殺意があった? どうして?」と驚きを隠せない。また、一命を取り留めた中里の病室を訪れた梶山は、“ある一言”に引っかかる。

一方、学生たちの聴取を開始した捜査一課の刑事・渡辺鉄次(速水もこみち)と堅物大二郎(鈴木浩介)。“滝川教場”の異様な空気に、堅物は「この教場、なんかおかしいんだよな」といぶかしげにつぶやく。

「これ以上話すつもりはない」となかなか口を開かない宮本に、「動機がわからなければ不起訴になる可能性もある」と焦りはじめるキントリ。真壁は、「あなたは私たちの後輩。先輩として話を聞きたい」「隠してもいずれは明らかになる。そうなる前に自分の口から話してほしい」と懸命に訴えかける。