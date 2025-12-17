俳優の天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)の最終話拡大スペシャルが、18日に放送される。

可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称:キントリ)」が、被疑者を相手に心理戦を繰り広げる同作。第5シーズンでは、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)をはじめ、管理官・梶山勝利(田中哲司)、玉垣松夫(塚地武雅)、菱本進(でんでん)、小石川春夫(小日向文世)らキントリメンバーが再集結し、“シリーズ史上最強”の被疑者たちに立ち向かっていく。

警察学校内で拳銃発砲事件が発生した前回。教官・滝川隆博(玉山鉄二)の指導のもと、射撃訓練を行っていた学生・宮本健太郎(大橋和也)が、同期生・中里美波(森マリア)を撃ってしまう。この前代未聞の事件は過失なのか、それとも故意の殺人未遂事件なのか。取り調べに着手する真壁だったが、宮本は黙秘を続け、捜査は難航する。その後、「狙って撃ちました」とようやく自白した宮本は、聴取中に暴れだし、取り調べが中断してしまう。 キントリの失敗に、警視庁副総監・磐城和久(大倉孝二)も、「最悪の失態だ!」と大激怒。そんななか、宮本が発砲した際、警察学校では教えない拳銃の構えをとっていたことが判明する。それは、滝川が以前所属していた特殊部隊SATが採用している構え方だった。

最終話では、「宮川は滝川を狙った可能性があるんじゃない?」と仮説を立てた真壁が、「動機解明のためには、彼に話を聞く必要がある」と主張。滝川の取り調べを行うことになる。

しかし、「事件の原因に心当たりはないのか?」と真正面から切り込むも、滝川は、教官としての信念を熱弁しながら、「学生たちに不満を持たれるような覚えはまったくない」と断言。その矢先、キントリは、事件の重要な“手がかり”を入手し、真壁は、「やっと鍵が手に入ったね。おもしろくなってきたじゃない」と取り調べを続行する。宮本の真の標的が滝川だったとすれば、その理由は何だったのか。ついに、キントリは、衝撃の真相にたどり着く。

また、最終話では、かつての仲間である酒井寅三(野間口徹)と生駒亜美(比嘉愛未)のほか、山上善春(工藤阿須加)も頼もしい助っ人として登場。さらに、第4・第5シーズンおよび劇場版最新作の主題歌を担当する緑黄色社会のボーカル・長屋晴子も、真壁に新たな情報をもたらす“キーパーソン”としてゲスト出演する。