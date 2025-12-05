女優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)第8話出演ゲストが、4日に発表された。

同作は、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称:キントリ)」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げるドラマシリーズ。2014年1月期の第1シーズンから、これまで連続ドラマ4作品に加え、ドラマスペシャル2作品を放送。10月期の第5シーズンの放送そして、『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』の公開日が12月26日に決定し、12年の時を経てついに完結を迎える。

新シーズンは来週11日の放送から、最終章に突入。2話完結となるラストエピソードに、玉山鉄二と大橋和也(なにわ男子)がゲスト出演することが明らかになった。第8話からのエピソードでは、警察学校の射撃訓練中に拳銃暴発事件が発生。玉山は、訓練を指導していた教官、大橋は同期生に向けて発砲した学生を演じる。

『BOSS』シリーズ(09・11)など、数多くの作品で天海と共演してきた玉山が演じるのは、警察学校のカリスマ教官・滝川隆博。警察の未来を担う学生たちを、日々命がけで指導するカリスマ的な存在で、その信念は決してぶれることなく、教え子たちからも尊敬されている。しかし、自らが指導する学生が起こした拳銃暴発事件を機に、滝川教場の闇が徐々にあらわになっていく。

一方、天海とは映画『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』(24)で共演し、今回がドラマ初共演となる大橋が演じるのは、拳銃暴発事件を起こして同期生を負傷させ、被疑者となった滝川教場の学生・宮本健太郎。過失か、故意の殺人未遂事件か、真相に迫ろうとするキントリの取調べに対し、黙秘を続けるも、突如として故意の発砲だったと認める。しかし、動機については頑として語ろうとせず、真壁らを翻弄していく。

また、大橋は警察学校の学生役も初挑戦。ライトブラウンだった髪を黒く染め、すっきりとした短髪スタイルにイメージチェンジしている。

コメントは以下の通り。

玉山鉄二

出演が決まった時は怖くて怖くて……! 台本を黙読していても、頭の中でセリフを何度も噛むくらい、ビクビクしていました。そんな中、役のイメージに関してはすぐに自分の中でピタッとハマったので、そこに向かって突っ走ることができました。

最初に取調室に入った時は、段取りの時点から呼吸が荒くなって、過呼吸気味になりました。天海さんとは何度も共演していますが、ガッツリとお芝居を交わすのは『女信長』(13)以来12年ぶりなので、緊張しました。劇中で僕はふてぶてしく威圧感を漂わせながら、天海さんに立ち向かっていくのですが、セリフを被せたり、声を張ったりしようとすると、遺伝子レベルで一瞬戸惑ってしまう(笑)。何度もかかりそうになるブレーキを打ち破りながらのお芝居でした。

今回はドラマシリーズの最後を締めくくるゲストとして出演させていただくのですが、大きくのしかかる責任感、緊張感と闘いながら現場に挑んだつもりです。ぜひご覧ください。

大橋和也

出演が決まった時は「え? あのキントリ!?」と驚きました。12年続くドラマの最終エピソードのゲストということで、僕でいいのかな……と思う半面、天海さんとまた会えるのがすごく楽しみでした。実際にお会いできた時はもうテンションが上がって、ハグしました!

実は今回、天海さんと最初にご挨拶した時は衣装合わせの日で、まだ髪を切る前だったんです。でも、今回は警察学校の学生役。天海さんに「今から黒に染めて切ってきますわ!」と言ったら、「バッサリいきなよー」と言っていただいて。その後、ビフォーアフターの写真を送ったら、「好青年感が出て、めちゃくちゃいいわよ。会えるのを楽しみにしてるね」と言っていただけて、うれしかったです。

また、事前にスタッフさんから警察学校の参考動画をいっぱい送っていただいたので、それを見ながら敬礼の練習をしたり、動きを研究しました。実際に演じる時も、ちょっと大げさかもしれないなっていうくらい、とにかく一つ一つの動きをテキパキするよう心がけました。

今回は初めて尽くしの役。拳銃も初めて撃ったので、そのシーンにも注目していただきたいです。ぜひ新たな大橋和也を見ていただけたらなと思います。