今秋ついにスタートしたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)。本記事では、11月27日に放送された第6話からクイズを出題! あなたは、この難問をいくつ解決できるのか!?

第6話「白いスケッチ」あらすじ

第6話では、医師国家試験問題の印刷を請け負う「鶴栄堂印刷」の営業部長が絞殺される事件が発生。同じ会社に勤め、被害者からいじめを受けていたという山田弘(イッセー尾形)が、被疑者として勾留される。捜査の結果、山田が以前から事件現場に何度も訪れていたこと、凶器が山田のパソコンのコードだったことが判明し、“怨恨”による殺人の線が濃厚になる。

さらに、捜査二課が密かに追っていた“ある疑惑”に、山田が関わっている可能性が浮上。キントリメンバーは、一刻も早く疑惑を解決したい捜査二課と衝突しながらも、取り調べを開始する。しかし、何を聞いても、「いやぁ、そんな大それたこと……」「弱ったなぁ。よくわからなくてね」とのらりくらりした受け答えをする山田に翻弄されてしまう。

第6話「白いスケッチ」からクイズを5問出題

【第1問】Q1.キントリが取り調べることになった被疑者・山田弘の雇用形態は?

A. 正社員

B. 契約社員

C. 派遣社員

D. アルバイト



【第2問】山田弘が捜査で怪しまれた理由の1つとして挙げられた、“以前から何度も訪れていた”場所は?

A. 社長室

B. 印刷工場

C. 公園

D. 医師国家試験会場



【第3問】捜査二課が密かに追っていた疑惑は次のうちどれ?

A. 贈収賄事件

B. 資金洗浄事件

C. 医師国家試験問題の漏洩疑惑

D. 会社の内部告発



【第4問】山田がキントリの質問に対して見せた特徴的な受け答えはどれ?

A. 常に怒りながら否定した

B. 涙ながらに被害を訴えた

C.「いやぁ……」「弱ったなぁ……」と曖昧にかわした

D. メモを見ながら淡々と説明した



【第5問】山田が取り調べの中で語った「○○みたいな人生ですよ」という言葉の空欄に入るのはどれ?

A. えんぴつ

B. 消しゴム

C. ノート

D. ボールペン



正解は以下の通り!

【第1問】キントリが取り調べることになった被疑者・山田弘の雇用形態は?

B. 契約社員

解説: 山田弘は「鶴栄堂印刷」に勤める契約社員。被害者の営業部長からいじめを受けていたとされ、疑いの目が向けられた。

【第2問】山田弘が捜査で怪しまれた理由の1つとして挙げられた、“以前から何度も訪れていた”場所は?

C. 公園

解説: 捜査の結果、事件現場となった公園に山田が“以前から何度も足を運んでいた”ことが発覚し、殺害の動機が疑われる要因となった。

【第3問】捜査二課が密かに追っていた疑惑は次のうちどれ?

C. 医師国家試験問題の漏洩疑惑

解説: 「鶴栄堂印刷」が医師国家試験問題の印刷を請け負っていたため、山田が漏洩に関わっている可能性が浮上。この疑惑が第6話の第2の軸となる。

【第4問】山田がキントリの質問に対して見せた特徴的な受け答えはどれ?

C.「いやぁ……」「弱ったなぁ……」と曖昧にかわした

解説: 山田はのらりくらりとした返答を続け、“肯定も否定もしない”態度がキントリを悩ませた。

【第5問】山田が取り調べの中で語った「まぁ、○○みたいな人生ですよ」という言葉の空欄に入るのはどれ?

B. 消しゴム



解説: 山田は「鶴栄堂印刷」の生産管理部で、印刷物に含まれる発注先の機密を消去する仕事に従事。自身の業務を「何かを作る仕事ではなく、消す仕事」と表現していた。

あなたは何問正解? 第1話はTELASA、TVerで配信中。答えを確認したい方、見逃していたシーンがあった方は、ぜひ視聴してみてはいかがでしょうか!

『緊急取調室』第5シーズン第8話(12月4日放送) あらすじ

第7話では、人気片付けアドバイザー・赤沢秋絵(加賀まりこ)を毒殺した疑いで、24歳年下の夫・赤沢譲二(藤本隆宏)が逮捕される。1年前に秋絵と知り合い、交際3カ月で結婚した譲二は、世間から“疑惑の逆玉夫”と揶揄されていた。さらに、事件の1週間前には、秋絵が遺言状の内容を更新。全資産の譲渡先が、慈善団体から譲二に書き換えられていた。そのため、“遺産目当ての犯行”だと思われたが、譲二は犯行を全面否定。「警視庁を誤認逮捕で訴える」と息巻く。

また、譲二の携帯からは、毒物の購入記録や殺害方法の検索履歴が見つかる。しかし、「財産目当てに危害を加えた場合、遺産は相続できない。それを知らなかったとは思えない」と殺害の“動機”に首をかしげる小石川。いざ、キントリが取調べに挑むも、譲二は、「男と女に年齢は関係ない」「彼女を愛していたし、人間としても尊敬していた」と秋絵への愛を訴え、「僕は殺してません」「犯人にでっち上げられたんです」と身の潔白を主張する。

その矢先、秋絵の秘書・山本里香(佐津川愛美)と譲二の“不倫疑惑”が浮上。小石川と菱本は、事件現場の赤沢家で里香と対面するが、家の中の“ある異変”に気づく。そんななか、周囲で不可思議な現象が起きはじめ、「成仏してないのかな……？」と意味深に吐露する真壁。次第に、「まさかとは思ってたが」「信じられません。まさかそんな……」「このケースははじめて」と、キントリメンバーも思わず言葉を失う事件の真相が明らかになっていく。

