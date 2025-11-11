今秋ついにスタートしたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)。本記事では、6日に放送された第3話からクイズを出題! あなたは、この難問をいくつ解決できるのか!?

第3話「黄金色の山」あらすじ

第3話では、動画配信者・樋口結花(清水くるみ)が、同行していた恋人・近藤春斗(永田崇人)と山ではぐれて遭難。意識不明の重体で谷底に倒れているところを発見され、救助される。しかし、現場近くには、捜索活動中に滑落したと思われる山岳救助隊員・土門翔(羽谷勝太)の遺体が……“山の神”と敬われ、土門と直前まで行動をともにしていた隊長・布施正義(戸次重幸)は、記者会見で「大切な部下を失った」と涙する。

ところが、土門の体には不審な殴打痕があり、持っていたはずの携帯電話も見つからなかったため、“殺人事件”の可能性が浮上。布施は、重要参考人としてキントリの聴取を受ける。その誠実な態度に、キントリメンバーは、「すべてつじつまが合ってる」「疑わしい点はない」と声を上げるが、真壁有希子(天海)は、「つじつまが合いすぎてない?」「真っ赤な嘘っていう可能性もゼロじゃない」と疑念を抱く。

第3話「黄金色の山」からクイズを5問出題

【第1問】真壁が口論の中で、梶山勝利(田中哲司)の“唯一の長所”として挙げたところは?

【第2問】樋口結花(清水くるみ)と近藤春斗(永田崇人)が雲越山で行なった生配信の企画は?

【第3問】布施正義(戸次重幸)の取り調べで梶山が言った「これが我々の仕事です。神に比べるなら、○○の仕事でしょうね」というセリフに入る言葉は?

【第4問】“山の神”布施が知られたくなかった“秘密”は?

【第5問】真壁が梶山に言った「言い忘れたけどさ」「管理官が……」に続く言葉は?

答えは次のページに!