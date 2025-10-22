16日についにスタートしたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)。本記事では第1話の放送からクイズを出題! あなたこの難問をいくつ解決できるのか!?

第1話「橙色の殺人」あらすじ

第1話では、都心の地下に大規模蓄電施設を作る“政府肝いりの再開発計画”をめぐって事件が発生。世間からは反対の声が多発する中、工事の中心を担う関係者2名が、ペンチで撲殺される。反対派の人間による犯行ではとの見方が強まるも、犯人は未だ不明。真壁有希子(天海祐希)と梶山勝利(田中哲司)も捜査に駆り出されることになり、工事を請け負う企業の広報担当社員・辻本裕太(角田)に聞き込みを行なう。

時を同じくして、“日本初の車いすキャスター”として人気を博す倉持真人(山本耕史)は、自身の報道番組で、連続殺人事件を取り上げ、政府を糾弾。上から目線の論調に視聴者から批判が殺到するも、意に介さずカメラの前で犯人を挑発する発言を繰り出す。

そして、ついには倉持と同居していた実父・磯貝信吾(竜雷太)が自宅で殺害され、第一発見者の倉持自身も襲撃される事件が発生してしまう。凶器が先の2件と同様のペンチであることから、同一犯の可能性が浮上するなか、警視庁は取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称・キントリ)」の臨時運用を正式決定。真壁と梶山は、新天地に赴いていた玉垣松夫(塚地武雅)、菱本進(でんでん)、小石川春夫(小日向文世)らキントリ・メンバーを再結集させ、捜査に乗り出す。

第1話「橙色の殺人」からクイズを5問出題

【第1問】2023年4月時点での真壁有希子(天海祐希)の所属部署は?

【第2問】“日本初の車いすキャスター”として人気を博す倉持真人(山本耕史)が出演する報道番組の名前は?

【第3問】緊急事案対応取調班“キントリ班”の再運用を決めた人物は?

【第4問】居酒屋しんじで、かやの(中村静香)が真壁らに紹介した料理は?

【第5問】小石川(小日向)が「妻の罪をかばったことがある」といい、明かした秘密とは?

答えは次のページに!