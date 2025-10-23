女優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)の第2話が、23日に放送される。

可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称:キントリ)」が、被疑者を相手に心理戦を繰り広げる同作。第5シーズンでは、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)をはじめ、管理官・梶山勝利(田中哲司)、玉垣松夫(塚地武雅)、菱本進(でんでん)、小石川春夫(小日向文世)らキントリメンバーが再集結し、“シリーズ史上最強”の被疑者たちに立ち向かっていく。

16日に放送されたファン待望の第1話では、都心の地下に大規模蓄電施設を作る“国家プロジェクト”をめぐる事件が発生。工事の中心を担う幹部2名が、ペンチで撲殺される。そこで、警視庁は、キントリの臨時運用を決定。しかし、殺害された幹部2名に続き、今度は、犯人を番組内で挑発した車いすの人気キャスター・倉持真人(山本耕史)の実父・磯貝信吾(竜雷太)も命を奪われる。

取り調べの末、“真犯人”をあぶり出したキントリ。ところが、“真犯人”は、磯貝の殺害についてはキッパリ否認。その矢先、倉持の妻・利津子(若村麻由美)から驚がくの証言が飛び出す。倉持夫婦の“同時聴取”に乗り出すことになり、「面白くなってきたじゃない」とおなじみの決めセリフで笑みを浮かべた真壁。第2話では、手に汗にぎる前代未聞の“同時聴取”を展開する。

取り調べの揺さぶりにも動じない倉持。一方の利津子は、犯行を裏付ける証拠を自ら提示し、動機についても思いつめた様子で語りはじめる。どこまでも食い違う2人の証言を前に、出口の見えない取り調べを続けるキントリ。「真犯人をかばっている」と考えた真壁は、被疑者に“ある提案”を持ちかけ……。キントリメンバーたちは、“疑惑の夫婦”の真実を暴くことができるのか。

なお、同作はこれまで、2014年の第1シーズンを皮切りに、連続ドラマ4作品に加え、ドラマスペシャル2作品を放送。12月26日に全国公開される『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』をもって、12年のシリーズ完結を迎える。現在放送中の第5シーズンでは、劇場版と連動するエピソードも見どころとなっている。