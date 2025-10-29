女優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)の第3話が、30日に放送される。

可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称：キントリ)」が、被疑者を相手に心理戦を繰り広げる同作。第5シーズンでは、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)をはじめ、管理官・梶山勝利(田中哲司)、玉垣松夫(塚地武雅)、菱本進(でんでん)、小石川春夫(小日向文世)らキントリメンバーが再集結し、“シリーズ史上最強”の被疑者たちに立ち向かっていく。

第3話では、動画配信者・樋口結花(清水くるみ)が、同行していた恋人・近藤春斗(永田崇人)と山ではぐれて遭難。意識不明の重体で谷底に倒れているところを発見され、救助される。しかし、現場近くには、捜索活動中に滑落したと思われる山岳救助隊員・土門翔(羽谷勝太)の遺体が……“山の神”と敬われ、土門と直前まで行動をともにしていた隊長・布施正義(戸次重幸)は、記者会見で「大切な部下を失った」と涙する。

ところが、土門の体には不審な殴打痕があり、持っていたはずの携帯電話も見つからなかったため、“殺人事件”の可能性が浮上。布施は、重要参考人としてキントリの聴取を受ける。その誠実な態度に、キントリメンバーは、「すべてつじつまが合ってる」「疑わしい点はない」と声を上げるが、真壁は、「つじつまが合いすぎてない?」「真っ赤な嘘っていう可能性もゼロじゃない」と疑念を抱く。

“誘導尋問”を提案する真壁に対し、布施と同じ大学の山岳部OBである管理官・梶山は異議を唱え、2人は口論に。梶山は、「疑惑がないことを証明したい」と現場の山に向かう。時を同じくして、唯一の目撃者である樋口が奇跡的に意識を取り戻したことを、布施に伝えた真壁。これまで数多くの人命を救い、部下にも慕われていた“山の神”布勢を相手に、聴取で揺さぶりをかける。

なお、同作はこれまで、2014年の第1シーズンを皮切りに、連続ドラマ4作品に加え、ドラマスペシャル2作品を放送。12月26日に全国公開される『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』をもって、12年のシリーズ完結を迎える。現在放送中の第5シーズンでは、劇場版と連動するエピソードも見どころとなっている。