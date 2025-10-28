テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)の第2話が、23日に放送。本記事では第2話からクイズを出題! あなたは、この難問をいくつ解決できるのか!?

第2話「鈍色の鏡」あらすじ

再開発計画をめぐる国家プロジェクトの幹部2名に続き、番組内で犯人を挑発した人気キャスター・倉持真人(山本耕史)の実父である磯貝信吾(竜雷太)が、同様の手口で殺された未曾有の連続殺人事件。被疑者が多数乱立するなか、真壁(天海祐希)ら「緊急事案対応取調班」は取り調べの末、ついに“真犯人”から自白を引き出すことに成功する。

しかし、“真犯人”は磯貝の殺害についてはキッパリと否認。さらに倉持と別居中の妻・利津子(若村麻由美)から「倉持の父親を殺したのは私です。夫もそれを知っています」という驚愕の証言が飛び出す。

この証言が真実ならば、なぜ倉持は妻をかばい、何も知らないふりをしているのか? “特別な理由”があると考えたキントリの面々は、一刻も早く、かつ確実に真相をあぶり出すため、“倉持夫婦の同時聴取”に乗り出すが、疑惑の夫婦を相手取った同時聴取は、捜査にさらなる混乱をもたらすことになる。

第2話「鈍色の鏡」からクイズを5問出題

【第1問】倉持真人(山本耕史)が、放送に間に合わせるために、取調室を出るタイムリミットとして伝えたのは何時?

【第2問】倉持利津子(若村麻由美)を取り調べたのは、真壁ともう1人は誰？

【第3問】倉持夫婦が交際することになったきっかけは？

【第4問】取調室で倉持真人が明かした、“車いすのキャスター”である自身の秘密は?

【第5問】真壁が利津子を説得する際に言った「夫婦は○○○のようなものです」の○○○に入る6文字の言葉は?

