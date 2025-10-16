「事件は見世物じゃない!」“真壁”天海祐希がカメラをわし掴み　　『緊急取調室』第5シーズンついにスタート

女優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(10月16日スタート 毎週木曜21:00～21:54 ※初回は拡大スペシャル)の第1話が、16日に放送される。

同作は、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称:キントリ)」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げるドラマシリーズ。2014年1月期の第1シーズンから、これまで連続ドラマ4作品に加え、ドラマスペシャル2作品を放送。12月26日に公開される『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』で、12年の時を経てついに完結を迎える。

劇場版をもって完結となる同シリーズ。ファイナルにもつながるドラマ第5シーズンが、16日にいよいよスタートする。期待と注目が集まる第1話には、ゲストとして山本耕史・若村麻由美をはじめ角田晃広(東京03)、竜雷太、峯村リエが出演。ドラマ・映画で活躍する演技巧者が顔をそろえている。

第1話では、都心の地下に大規模蓄電施設を作る“政府肝いりの再開発計画”をめぐって事件が。世間からは反対の声が多発する中、工事の中心を担う関係者2名が、ペンチで撲殺される。反対派の人間による犯行ではとの見方が強まるも、犯人は未だ不明。警視庁・特殊犯捜査係に所属する真壁有希子(天海)と捜査一課の管理官・梶山勝利(田中哲司)も、捜査に駆り出されることになり、工事を請け負う企業の広報担当社員・辻本裕太(角田)に聞き込みを行う。

時を同じくして、“日本初の車いすキャスター”として人気を博す倉持真人(山本)は、自身の報道番組で、連続殺人事件を取り上げ、政府を糾弾。上から目線の論調に視聴者から批判が殺到するも、意に介さずカメラの前で犯人を挑発する発言を繰り出す。

そして、ついには倉持と同居していた実父・磯貝信吾(竜)が自宅で殺害され、第一発見者の倉持自身も襲撃される事件が発生してしまう。凶器が先の2件と同様のペンチであることから、同一犯の可能性が浮上するなか、警視庁は取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称・キントリ)」の臨時運用を正式決定。真壁と梶山は、新天地に赴いていた玉垣松夫(塚地武雅)、菱本進(でんでん)、小石川春夫(小日向文世)らキントリ・メンバーを再結集させ、捜査に乗り出す。

第1話には、キントリのメンバーに加えて、現場捜査で調べ班を支える捜査一課の名コンビ“もつなべ”こと、監物大二郎(鈴木浩介)と渡辺鉄次(速水もこみち)、「いやいやいやいや」の口癖が印象的な警視庁副総監・磐城和久(大倉孝二)らといったおなじみの面々も登場。

さらに、真壁らキントリ御用達の居酒屋しんじでのシーンも。店主夫婦であるしんじ(生島勇輝)とかやの(中村静香)の姿も早速見ることができるのも、シリーズのファンからするとうれしいポイントではないだろうか。

放送に先んじて第1話を視聴した記者が、個人的に印象に残ったのは冒頭のシーン。緊急事案対応取調班が解散となり、特殊犯捜査係に所属していた真壁が“ある事件”の現場に登場する。そこには倉持の姿もあり、真壁と対峙する場面も。カメラを従えて無茶な取材をする倉持に対し、真壁は「事件は見世物じゃない!」とテレビカメラをわし掴みにしながら一喝する。迫力のある映像と天海の迫真のセリフが『キントリ』新シーズンの幕開けを盛り上げている。

先日行われた囲み取材会で、「映画に向けてラストシーズンで助走をつけていきたい」と語っていた天海。シリーズの集大成となる劇場版に向けて、これから始まる第5シーズンで真壁ら“キントリ”がどのような活躍を見せるのか、注目が集まる。