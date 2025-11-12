ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

気を遣って、傷ついて、金まで飛ぶ——会社員に拒否権がない“強制課金型セミナー”

立場上、誘われたら断れない。無駄に気を遣って、説教までされる。しまいには「割り勘ね」と参加費も徴収。

先輩の説教を聞くのに課金まで強制させられ、形式的に感謝もしなくてはいけない——。まるで“強制課金型セミナー”。

そんな理不尽こそ、大人の飲み会の真骨頂かもしれません。

……せめて次は、せめて多めに出してくれ、先輩。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

