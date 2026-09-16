秋の夜、仕事や予定を終えて家に帰った「綺麗な女性」は、一体何をしているのでしょうか。いつも身だしなみにも気を使っていて、綺麗でおしゃれな女性なら、夜もきちんと自分磨きをしていそうですよね。

ところが、外で見せている姿と家での姿は、意外と違うもの。男性が知らないところでは、思わぬ一面を見せている女性も多いです。

今回は、過去に大きな反響を呼んだ人気漫画「男が知らない、女の裏側」から、キラキラ女子のお風呂事情を描いたエピソードを紹介します。

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キラキラ女子のお風呂事情に意外な一面が…?

「いつも綺麗にしている女性なら、帰宅後も家で自分磨きを欠かさないはず」。そう思っている男性は多いのでは? ところが実際は、キラキラ女子も疲れた夜には「今日はお風呂、いいかな…」と、風呂キャンしてしまうことも。

汗をたくさんかく夏を越し、肌寒くなってくる秋は、ついお風呂を後回しにしてしまう。外では完璧に見える女性にも、実はこんな“ズボラな一面”があると思うと、ちょっと親近感が湧くのではないでしょうか。

普段は見えない「家での素顔」こそ、男性が知らない女性の裏側なのかもしれませんね。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート