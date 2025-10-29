ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

低評価の店でありがちな悲劇? 料理より先に心が冷める“ある出来事”とは

自分が怒られたわけでもないのに、店長がバイトの子を怒鳴っていると、店内の空気が一気に重くなる。なんだか心が冷えてしまって、料理を楽しむ余裕がなくなりますよね。

怒鳴られている子の立場を想像してしまうし、見て見ぬふりをするしかない自分にもモヤモヤする。食事って“味”だけじゃなくて、“空気”も一緒に味わっているんだなと実感します。

せめて、誰かのごはんの時間が台無しにならない空気であってほしいものです。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。