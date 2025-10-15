ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

ただ“視界に入る”だけでイライラ… 攻撃されていないのにムカつく感情の正体

“攻撃されていないのにムカつく”それは、相手の感情を自分の中で勝手に増幅させているサインかもしれません。私たちは無意識に“他人の不機嫌”を読み取りすぎてしまうので、怒っている人を見ると自分も構えてしまう…。でもそれって、実は自分を守ろうとする防衛反応なんですよね。

他人の感情に飲まれそうになったら、“これは相手の問題”って一歩引いて見ること。それだけで、心の中の空気が少し軽くなる気がします。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。