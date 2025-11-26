厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」によると、12歳以上の約半数(47.9％)が日常生活で悩みやストレスを感じているそうです。とくに30～50代では、男性の約5割、女性の約6割。スマホの通知、職場のちょっとした気まずさ、終わりの見えない家事や育児…。気づけば“細かいイライラ”が毎日の標準装備になりつつあるのが今の時代です。

でも、それって本当は誰もが抱えている“社会的な疲れ”のサイン。ひとりだけの問題じゃありません。

この漫画では、そんな日常のモヤモヤを「あるある」として拾い上げて、「あ、これ自分だけじゃなかったんだ」と思える瞬間をお届けします。気楽に読んで、ちょっと心が軽くなればうれしいです。

ゼロ距離でのマナー違反、生理的にキツい… 満員電車で本気で発狂しそうになる瞬間

  せめて手で口を覆ってくれないかなあ

    せめて手で口を覆ってくれないかなあ

満員電車って、それだけでストレスなのに、ゼロ距離でマナー違反をされると、一瞬で心のバランスが崩れますよね。特に咳やくしゃみの“無防備さ”は、生理的な恐怖そのもの。逃げ場がない分、余計にキツく感じてしまいます。

せめて自分だけは、誰かの“ゼロ距離ストレス”を生まない存在でいたいものですね。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。

斉田直世

さいだなおよ

イラストレーター・作家。1983年千葉県生まれ。日本女子大学文学部史学科卒。書籍・雑誌・WEBを中心にイラストやマンガを執筆。著書に『ちょいモテ男になる技術』『0点ママの子育て迷走日記』(共に幻冬舎刊)、『好かれる女、愛される女45のヒミツ』『イケメン≠モテメンの新常識』(共にPHP研究所刊)、他多数。ブログはこちら『斉田直世のブログ

