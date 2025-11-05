ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

寝てるだけで地雷を踏む夫たち。妻が静かにブチ切れる“午前中の事件”とは

朝起きたら、なぜか妻が無言で原因不明の不穏な空気——こんな経験ありませんか?

そんなときは、周りをよく見渡してみてください。 洗濯、掃除、朝食の準備…きっと妻が午前中からフル稼働していた痕跡が残っているはず。

寝坊が悪いわけじゃない。 でも、起きた瞬間の「おはよう」と「ありがとう」の一言が、 意外といちばんの“平和維持スイッチ”かもしれません。

もちろん、午後からの家事フォローもお忘れなく。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。