ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

通勤ラッシュ時、“歩いてくるだけ”の人にイライラ… “その人の倫理観”が透けて見える瞬間

    スマホの前に、矢印の向きくらいは確認しようよ…

ぶつかりそうになっても譲らない人、平気で逆を歩く人、そしてそれにイラッとする自分。誰も悪気はないのに、混雑の中では、ほんの一瞬の判断や優先順位が“その人の正義”として表に出ます。

特に通勤ラッシュ時は、ひとりの“倫理観のなさ”が大勢の迷惑になることも。

倫理観って、立派なものじゃなくて、日常のほんの“一歩の方向”で露わになるんですよね。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。

斉田直世

さいだなおよ

イラストレーター・作家。1983年千葉県生まれ。日本女子大学文学部史学科卒。書籍・雑誌・WEBを中心にイラストやマンガを執筆。著書に『ちょいモテ男になる技術』『0点ママの子育て迷走日記』(共に幻冬舎刊)、『好かれる女、愛される女45のヒミツ』『イケメン≠モテメンの新常識』(共にPHP研究所刊)、他多数。ブログはこちら『斉田直世のブログ

