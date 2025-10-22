ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!
通勤ラッシュ時、“歩いてくるだけ”の人にイライラ… “その人の倫理観”が透けて見える瞬間
ぶつかりそうになっても譲らない人、平気で逆を歩く人、そしてそれにイラッとする自分。誰も悪気はないのに、混雑の中では、ほんの一瞬の判断や優先順位が“その人の正義”として表に出ます。
特に通勤ラッシュ時は、ひとりの“倫理観のなさ”が大勢の迷惑になることも。
倫理観って、立派なものじゃなくて、日常のほんの“一歩の方向”で露わになるんですよね。
8割の人が日常生活でイライラを抱えている
マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。
そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。