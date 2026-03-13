テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

女子高生に迫るトラック

スローモーションは、映画やドラマで古くから使われてきた演出技法のひとつだ。わずかな瞬間を引き延ばすことで、登場人物の決断や緊張感を視聴者に強く印象づけることができる。

特に事故や危険な場面では、「危ない」と気づく瞬間、体が動き出す瞬間、助けるかどうかの判断――そうした感情の流れを強調するために、時間がゆっくり流れる表現がよく使われる。

近年は映像技術の進化により、アクションや事故のシーンもリアルに描かれるようになった。それでも“決定的な瞬間”を強調するためのスローモーション演出は、視聴者に状況を分かりやすく伝えるドラマの定番として、今も多くの作品で使われ続けている。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート