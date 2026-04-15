テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

なぜ“止まらない相手”に「待て」と言ってしまうのか

今回取り上げるのは、刑事ドラマでおなじみのワンシーン。逃げる犯人に向かって、主人公が叫ぶ「待て!」というセリフだ。

視聴者からすれば、「いや、止まるわけないでしょ」と思わずツッコミたくなる場面だが、このやり取りは長年にわたって繰り返されてきた“定番演出”でもある。

このセリフは、単に犯人を制止するためだけのものではなく、「追っている側」と「逃げる側」の関係性を瞬時に伝える役割や、短い言葉で緊迫感を高めるための“スイッチ”のような機能とも言える。

また、ドラマにおいてはリアリティだけでなく、視聴者に分かりやすく感情を伝えることも重要だ。「待て!」という一言には、正義側の焦りや決意が凝縮されており、その後の追跡シーンへの没入感を高める効果があるのではないか。

現実では通用しないかもしれない一言も、物語の中では意味を持つ。だからこそ、私たちはその“お約束”にツッコミを入れながらも、どこかで納得してしまうのかもしれない。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。