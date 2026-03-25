テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

待ち合わせは“異常の入り口”

サスペンス作品において、「会う約束をした人物が現れない」という展開は、物語を一気に加速させる仕掛けとして古くから使われてきた。登場人物の不在そのものが“異変の証拠”となり、観る側に強い違和感と緊張感を与える。

特に近年は、スマートフォンや連絡手段が発達したことで、「連絡が取れない」「来ない」という状況自体が、より異常なものとして描かれるようになっている。“来ない理由”が単なる遅刻ではなく、事件へと直結する構造は、現代の視聴者にも分かりやすいサインとなっている。

日常では何気ない「待ち合わせ」が、ドラマの中では“異常の入り口”になる。そのシンプルな転換こそが、サスペンスの緊張感を生み出しているのかもしれない。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。