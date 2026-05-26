離婚した元妻を、自宅に迎え入れて最期を看取る――。簡単には言葉にできない決断の裏には、“家族”として積み重ねてきた長い時間があった。俳優・宮川一朗太が、シングルファーザーとしての子育て、そして元妻との別れを、26日(20:00～)に放送されるNHK Eテレ『ハートネットTV 私のリカバリー ボクと娘と元妻の話 宮川一朗太』(6月1日15:00～再放送)で語る。

  • NHK Eテレ『ハートネットTV 私のリカバリー ボクと娘と元妻の話 宮川一朗太』より　(C)NHK

    NHK Eテレ『ハートネットTV 私のリカバリー ボクと娘と元妻の話 宮川一朗太』より　(C)NHK

シングルファーザーとして娘2人を育てた日々

39歳で離婚した後、2人の娘を育てることになった宮川。

思春期を迎えた娘たちに向き合いながら、「中学生になると、わからないことだらけで、女の子の悩みとか……」と振り返る。育児本を読み込み、炊事洗濯や弁当作りにも奮闘。シングルファーザーとして、日々子育てに向き合ってきた。

末期がんとなった“元妻”との再会

子育てがひと段落した頃、別れた妻が末期の乳がんであることを知る。

娘たちから、「最期を一緒に過ごしたい」と懇願され、宮川は元妻を自宅へ迎える決断を下した。離婚後も続いていた“家族”としてのつながり。そして、最期の日々を共に過ごした時間について語られる。

宮川一朗太にとっての「家族」とは

宮川にとって、“家族”とは何だったのか。39歳で離婚後、2人の娘を男手ひとつで育て上げ、その後、末期がんとなった元妻を自宅で看取った宮川の“家族”の物語に迫る。

【編集部MEMO】
『ハートネットTV』は、「あなたのセーフティネットでありたい」をテーマに、障害、病気、多様な背景を持つ人々の生き方を伝える福祉番組。毎週月曜から水曜の20時からEテレで放送されており、当事者の声や体験を通して、“自分らしく生きるヒント”を探っていく。

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