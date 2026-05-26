ビデオリサーチは、4月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(3月30日～5月3日)をまとめた。1位は、4月29日に放送されたTBSのバラエティ特番『6SixTONES』で、約13万1千件に上った。

SixTONES冠番組が4月度テレビ番組ポスト数ランキング上位で存在感

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

3位には日本テレビのレギュラー番組『Golden SixTONES』が入っており、SixTONESの冠番組が上位で存在感を見せている。

6位は日本テレビ『金曜ロードショー・名探偵コナン隻眼の残像・フラッシュバック』で、約6万8千件。終盤、「おっちゃん」こと毛利小五郎が大活躍する場面で毎分ポスト数に盛り上がりが見られた。

7位には、TBSのバラエティ特番『オールスター感謝祭26春』が約6万3千件でランクイン。中間淳太(WEST.)が総合優勝した終盤で大きく盛り上がりを見せており、 3連覇狙いの伊沢拓司、過去3回の優勝経験がある粗品(霜降り明星)を抑えての初優勝を祝福するポストが多く見られた。

10位は、テレビ朝日のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で、約4万7千件。 放送日の盛り上がりはもちろんのこと、公式Xでは「#タミ恋ウォッチパーティー」と題した企画やクイズを実施しており、 放送日以外でもポストが多く見られた。特にウォッチパーティー実施日には、ポスト数が1万件を超える日が複数あった。