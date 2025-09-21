ドラマを観ていると、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間がある――。

連載『ドラマあるある』は、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、4コマ漫画でご紹介します。

サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

イラストを描いてくれるのは「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

日常の不運な出来事が“最高”に

恋愛ドラマで欠かせないシチュエーションといえば、突然の雨によって生まれる“相合傘”の展開だ。

「大丈夫、走って帰れる」と強がる女性に、男性は「風邪ひくぞ」と自然に傘を差し出す。ためらいながらも受け入れた瞬間、2人の距離は確かに縮まる。

雨に濡れた街を背景に、一つの傘の中で交わされるささやかな会話。そこに漂う甘酸っぱさこそが恋愛ドラマを彩り、2人のその後の展開を予感させる。

調査時期: 2025年7月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート