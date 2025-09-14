ドラマを観ていると、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間がある――。

連載『ドラマあるある』は、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、4コマ漫画でご紹介します。

サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

イラストを描いてくれるのは「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

“都合の良すぎる悪天候”に翻弄される

ミステリードラマでおなじみのシチュエーションといえば、山荘や別荘に集まった主人公たちを襲う“都合の良すぎる悪天候”。

ついさっきまで晴れていたのに急に大雨や嵐が押し寄せ、外に出られなくなる。道は通行止めになり、追い打ちをかけるようにスマホは圏外。

「ちょっと嘘でしょ!?」と叫ぶ声を合図に、逃げ場を失った登場人物たちは運命共同体となり、不可解な事件へと巻き込まれていく。

便利な現代でも、舞台が“孤立した山荘”になればそこは一気に閉ざされた世界に。密室と化した空間では、不気味な影が忍び寄り……。

調査時期: 2025年7月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート