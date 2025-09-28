ドラマを観ていると、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間がある――。

連載『ドラマあるある』は、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、4コマ漫画でご紹介します。

サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

イラストを描いてくれるのは「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

ある日突然現れる“謎の転校生”

学園ドラマでよく描かれるのが、ある日突然現れる“謎の転校生”だ。

教室で紹介された転校生が、不気味に微笑みながら主人公を見つめる。そして担任が告げる席は、決まって主人公の隣。さらに転校生は、なぜか主人公の名前をすでに知っていることも……。

視聴者は「出た! このパターン」と思いながらも、彼が物語の鍵を握る存在であることを察する。物語が動き出す“主人公の隣”は要注意!?

調査時期: 2025年7月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート