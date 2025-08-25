ドラマを観ていると、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間がある――。

連載『ドラマあるある』は、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、4コマ漫画でご紹介します。

サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

イラストを描いてくれるのは「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

主人公の背後に迫る影! 銃声が響き渡ったその瞬間…

今回のテーマは「重要キャラクターを狙う悪役の運命」。

銃を手にした悪役が、背後から主人公に迫り「次こそ終わりか……」と思わせた瞬間、乾いた銃声が鳴り響く――。

視聴者が息をのむ中で倒れるのは、なぜか主人公ではなく悪役。振り返ると、そこには仲間が銃を構えていた……。

サスペンスやアクションものでは定番中の定番、仲間の絶妙なタイミングによる救出劇。分かっていても毎回ハラハラさせられる、そんな“ご都合主義”が、ドラマを盛り上げる魅力なのかもしれません。

調査時期: 2025年1月21日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート