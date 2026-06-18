「いい人」をやめられない。嫌われたくなくて本音が言えない。SNSを見て嫉妬してしまう自分がイヤ――そんなモヤモヤした気持ちをノートに書き出し、自分の本音と向き合う「デトックス・ジャーナリング」が注目されています。

『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』(日本文芸社)から、一部を再編集してお届けします。

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外側ではなく、内側からの声を聞いてみよう

忙しい日常の中で、私たちは常に「外側の声」に囲まれて生きています。上司の指示や友達の反応、家族の要望、SNSから流れてくる大量の情報や「正解」とされる意見。それらに耳を傾け、うまく対応することに必死になるあまり、私たちは一番身近で、一番大切な自分の「内側の声」を無視し続けてしまっています。それはあなた自身の「心と体の声」です。

「心と体の声」は、シンプルで本能的で、時にわがままです。「疲れた」「やりたくない」「あの人が嫌い」「本当はこっちがいい」……これらは正直な本音であり、あなたの命そのものの訴えです。

一方、外側の基準をもとにつくられた「頭の声」は、論理的で常識的で厳しいのが特徴です。「これくらいできて当たり前」「断ったら迷惑かも」「もっと効率的に」。これらは、あなたが社会で生き抜くために身につけた「建前」なのです。

私たちはつい、正論である「頭の声」を優先し、幼い子どものような「心と体の声」を、「そんなことを言ってはいけない」と叱りつけて黙らせてしまいます。

しかし、この無視された「心と体の声」こそが、あなたの生きるためのエネルギーの源泉なのです。

ダメな自分を許すことで、自己肯定感が育まれる

「心と体の声」を聞くことは、日常のささいな習慣から始めることができます。「本当はこれが好きなんだ」「今、私は本当はこれがしたいんだ」と、本音をキャッチするだけで十分です。自分の内側からわき上がる「好き嫌いの感覚」や「快・不快の感覚」を無視せずに拾い上げ、実行する。それが、自分自身との信頼関係を結び直す第一歩です。

「心と体の声」には弱音や愚痴、嫉妬や怒りといったマイナス感情もたくさんあります。そんな声を聞くと、「自分は性格が悪い」「ダメな人間だ」と落ち込んでしまうかもしれません。

しかし、その「ダメな自分を受け入れること」こそが自分らしく生きるゴールです。どんなにネガティブな声でも、「そうなんだ」「仕方ない」「そんな自分でもいいよ」と、すべてに「マル」をつけてあげてください。相手に否定されずに話を聞いてもらえた心は、子どものように安心します。さらに、あなた自身に受け入れてもらうことで、とても安らぎます。「ダメな自分」を許せた瞬間、闇や影を隠していたフタがはずれ、「安心感」というプラスのエネルギーが心の底からわいてくるはずです。

「心と体の声」を聞き、それに正直に従うことは、「自分軸」と「境界線」を取り戻し、自分らしく人生を歩み始めることです。他人の顔色をうかがい、他人の正解に合わせて生きている限り、あなたの心はいつまでも満たされず、自己肯定感は持てません。

自分の中にわき上がる感情を、良いものも悪いものも、すべてをひっくるめて、「これでいい」と受け止められたとき、あなたは他人の評価に依存せず、ありのままの姿で人生を歩いていけるようになるでしょう。

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『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』(日本文芸社)

著者：長沼睦雄(十勝むつみのクリニック院長)

精神科医として多くの悩みに向き合ってきた著者が、「いい人をやめられない」「SNSで他人と比べてしまう」「理由もなく疲れてしまう」といった現代人の生きづらさを解説。話題の「ジャーナリング」を通じて、自分の本音を見つけ、心のモヤモヤを手放す方法を紹介します。

怒りや不安との付き合い方、自分軸の育て方、生成AIを活用した新しいジャーナリング術まで収録。毎日を少しラクにしたい人におすすめの一冊です。