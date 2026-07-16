SHEは7月16日、「酷暑時代の女性の働き方白書」を公開した。調査は2026年6月29～7月1日、女性235名を対象に行われた。

働く女性の9割以上が「夏の暑さによる働きづらさ」を実感

働く女性の91.9%が、夏の暑さによる「働きづらさ」を感じていることが明らかになった。また、約9割が仕事のパフォーマンス低下を実感しており、夏の暑さが単なる季節の不快感ではなく、日々の業務パフォーマンスにも影響を及ぼしている実態が浮き彫りとなった。

夏の仕事の困りごと上位は「疲れやすさ」「通勤のつらさ」

仕事で困ることとして、「疲れやすい」「通勤がつらい」が上位となった。実際に自由回答では、「職場に着く頃には体力が残っていない」「日傘やハンディファンなどで荷物が重くなる」といった通勤時の負担に対する声が寄せられた。また、「汗をかいた状態で冷えたオフィスで具合が悪くなった経験や、汗疹によって仕事に集中できなくなったといった回答も。通勤時の疲労や体調への影響は勤務中まで持ち越され、業務パフォーマンスへ継続的な影響を及ぼしている実態が明らかになった。

4人に1人が「酷暑退職」を考えた、または身近で見聞きした経験あり

4人に1人が、暑さを理由とした退職・転職を考えたことがある、または身近で見聞きした経験があることが明らかになった。一方で、勤務先に暑さへのサポートや制度が「ない」と回答した人は57.7%にのぼり、働く女性が暑さによる負担を感じる一方で、企業側の対応は十分とは言えない実態が浮き彫りとなった。こうした結果から、酷暑による働きづらさを個人の工夫だけに委ねるのではなく、企業側も働き方や職場環境を見直す視点が、今後より重要になると考えられる。

約7割の女性が、夏の暑さによる働きづらさに改善意向

夏の働きづらさについて、「改善したい」と考える人は約7割に達した一方で、「実際に働き方や環境を変えたい」と回答した人は約3人に1人にとどまる結果に。改善を望みながらも、現実的なハードルを感じている人が少なくない実態が浮き彫りとなった。また、夏季限定で実現したい働き方では「フルリモート勤務」が最多となり、暑さに応じて自分で働く場所を選べる環境へのニーズの高さも明らかになった。

「40℃時代」の働き方予測

日本の夏は年々過酷さを増し、危険な暑さが当たり前になりつつある。もし、日本で40℃級の猛暑が日常となったら、私たちの働き方はどのように変わるのか。同社は、海外の制度や取り組みをヒントに、「40℃時代」の日本の働き方を予測した。

気温シフト制社会へ。昼間に副業をする人が続出

UAEやカタールでは、夏季の日中に屋外作業を制限する制度が導入されるなど、「暑い時間帯は働かせない」という考え方が広がっている。日本でも40℃級の暑さが当たり前になれば、気温と企業の就業時間が連動し、7:00〜11:00、16:00〜20:00をコアタイムとする「気温シフト制」が広がる可能性もあある。日中の暑さを避けるために生まれた昼間の空き時間を、副業やスキル習得に充てる人が増え、「朝夕は本業、昼は副業」というライフスタイルを選ぶ人が現れるかもしれない。

夏季限定で働く場所を変える「避暑地ワーク」が普及

オーストリアのチロル地方では、自然豊かなリゾート地で働くワーケーションが、地域の新たな観光資源として提案されている。日本でも、夏季限定で自然の多い比較的涼しい地域で働く「避暑地ワーク」が新たな選択肢になるかもしれない。企業が夏季限定の「サマーオフィス」を開設したり、自治体が企業向けの避暑地ワークプランを整備したりする動きが広がると考えられる。

「暑さ手当」が福利厚生の新定番に

オランダでは、在宅勤務に伴う光熱費などを補助する制度が整備されている。日本で酷暑が日常となれば、在宅勤務時の冷房代補助や冷感グッズの支給、避暑地ワーク補助など、「暑さ手当」が福利厚生の新定番になる可能性がある。働く人の企業選びも、給与や勤務地に加え、「企業の暑さに向き合う姿勢」が判断軸の1つになるかもしれない。

「コクハラ(酷暑ハラスメント)」という言葉が誕生

「コクハラ(酷暑ハラスメント)」とは、炎天下での訪問営業や不要な対面会議を求めることを指す。

対策例として、午後イチの対面会議を避けることや、夏季のあいさつ回りは控えて秋に実施することなどが紹介されている。

「地下オフィス街」ブームが到来

酷暑が日常となる中、これまでオフィス選びで重視されてきた「駅から徒歩○分」や「日当たり良好」に代わり、地下直結や空調効率の高いオフィスが、新たな選択肢になるかもしれない。地下オフィスの集積が進み、「地下オフィス街」が新たに形成される可能性も。飲食店などのテナントも出店することで、出勤から退勤まで地上に出ずに過ごせる環境が整い、夏でも快適に働ける新たなビジネスエリアが誕生する日が来るかもしれない。

酷暑時代の働き方実践例と「環境適応スキル」

今回の調査では、夏の暑さに合わせて働き方を工夫している女性たちの声も寄せられた。自由回答を分析したところ、その工夫は大きく「(1)フリーランスで自由な働き方」「(2)リモートワーク・ハイブリッド勤務」「(3)涼しい時間帯へのシフト」の3つに分類された。

1.自由度の高い働き方(フリーランスなど)

働く時間や場所を自分で調整できる環境を選ぶことで、暑さによる負担を軽減しているケース。「フリーランスになり、自分の体調などに合わせたリモートワークができるようになった」「夕方から夜にかけて活動している」といった声が寄せられた。

2.リモートワーク・ハイブリッド勤務

通勤による暑さを避け、自分に合った環境で働く工夫を実践しているケース。「在宅勤務ができる部署に異動となり、リモートワークができるようになった。おかげで自分に合った環境で快適にリモートワークができるようになった」「リモートと通勤を混合して気分転換するようにしている。どちらかだけよりも気持ちが楽です」といった声が寄せられた。

3.涼しい時間帯に出勤

フレックスタイムなどを活用し、暑さのピークを避けて移動するケース。「出社する際は、なるべく朝早めの涼しい時間に出社するようにしていました」「フレックスを使い、朝早めに出社することで、まだ日差しが本格的ではない時間に外を歩くようにしている」といった声が寄せられた。