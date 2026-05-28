東京都庁が今夏から“ハーフパンツ通勤OK”のクールビズ施策を開始し、ネットやSNSでは「おじさんのハーフパンツ」論争が活発になっています。「別にいい」「いや、気になる…」と賛否が飛び交う中、職場でも“静かな分断”が起きているようで…… 以前“おじアタック”回に登場したCさんが、再び職場に波紋を呼ぶ!?

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肌の露出が多い服装は、性別や年齢を問わず「職場では控えるべき」とTPOを重視する人がいる一方で、「快適さを優先したい」「暑さ対策なのだからアリ」と肯定する意見もあり、価値観が分かれやすいテーマです。

特に「男性のハーフパンツ」は、普段はボトムスに隠れている“すね毛”が、職場で露出されるため、目のやり場に困ったり、その“生々しさ”にザワつく人も少なくないよう。清潔感やTPOなど、さまざまな要素が混ざり合って語られがちだからこそ、「アリ／ナシ」と単純には結論が出ないテーマです。

ただ、数年前まで「ありえない」と言われていた“男性の日傘”が、今ではすっかり当たり前の光景になっていることを考えると、これも案外“慣れ”の問題なのかもしれません。

あなたは職場における“男性のハーフパンツ”、どう思いますか？