東京都庁が今夏から“ハーフパンツ通勤OK”のクールビズ施策を開始し、ネットやSNSでは「おじさんのハーフパンツ」論争が活発になっています。「別にいい」「いや、気になる…」と賛否が飛び交う中、職場でも“静かな分断”が起きているようで…… 以前“おじアタック”回に登場したCさんが、再び職場に波紋を呼ぶ!?

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肌の露出が多い服装は、性別や年齢を問わず「職場では控えるべき」とTPOを重視する人がいる一方で、「快適さを優先したい」「暑さ対策なのだからアリ」と肯定する意見もあり、価値観が分かれやすいテーマです。

特に「男性のハーフパンツ」は、普段はボトムスに隠れている“すね毛”が、職場で露出されるため、目のやり場に困ったり、その“生々しさ”にザワつく人も少なくないよう。清潔感やTPOなど、さまざまな要素が混ざり合って語られがちだからこそ、「アリ／ナシ」と単純には結論が出ないテーマです。

ただ、数年前まで「ありえない」と言われていた“男性の日傘”が、今ではすっかり当たり前の光景になっていることを考えると、これも案外“慣れ”の問題なのかもしれません。

あなたは職場における“男性のハーフパンツ”、どう思いますか？

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増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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