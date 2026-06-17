「いい人」をやめられない。嫌われたくなくて本音が言えない。SNSを見て嫉妬してしまう自分がイヤ――そんなモヤモヤした気持ちをノートに書き出し、自分の本音と向き合う「デトックス・ジャーナリング」が注目されています。

『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』(日本文芸社)から、一部を再編集してお届けします。

→✅記事一覧はこちら

SNSで他人が幸せに見える理由

SNSによって私たちは他者の生活を目にする機会が多くなりました。何気なくSNSを開くと、タイムラインには、友人が投稿した旅行先の絶景、レストランでの絶品料理、仲睦まじい家族の笑顔……世の中の幸福が凝縮されたかのような光景が溢れています。

頭では「SNSなんて、生活のほんの一部を切り取ったものにすぎない」とわかっていても、他人のキラキラした投稿と、自分の現実とのギャップを突きつけられるたびに、じわじわと自己肯定感が削られていくのを感じてしまう。これが、現代人の多くが陥っている「SNSによる比較の罠」です。

なぜ、SNSでは他人ばかりが幸せに見えるのでしょうか。その最大の理由は、SNSが「ドキュメンタリー」ではなく、高度に編集された「名場面集（ハイライト）」だからです。私たちは無意識のうちに、自分の人生の「NGシーンや退屈なシーンを含む全編」と、他人の人生の「最も盛り上がっている場面を集めた予告編」を比較してしまっています。

投稿されるのは、奇跡的にきれいに撮れた1枚の写真、特別なイベント、成功した瞬間だけです。見せたくない部分を巧妙に切り取り、フィルターで加工した「演出された現実」しか存在しません。

幸せそうなあの人も、本当はあなたと同じように人間関係に悩み、将来に不安を感じ、孤独に震える夜を過ごしているかもしれません。過剰な演出や頻繁な投稿の裏に、「幸せだと思われたい」「認められたい」という強い渇望が隠れていることも少なくありません。

しかし、SNSというフィルターを通すと、そうした「影」の部分は消去され、まぶしい「光」だけが増幅されて届くのです。

あなたは今、誰の人生を生きているの？

他人と比較し、うらやんだり卑下したりするとき、あなたの意識のアンテナは完全に自分から離れ、他人に乗っ取られています。他人の「虚像」にエネルギーを注げば注ぐほど、あなた自身の「実像」は消失し、実像からつくられる「生きるためのエネルギー」は枯渇し、ますます境界線と自分軸を失っていくという悪循環に陥ります。

他人の投稿に心がざわついたときは、自分に問いかけてみてください。「私は今、誰の人生を生きているのだろう？」と。

他人のハイライト（名場面集）と自分の日常（舞台裏）を比べるという、ルールの異なる勝てるはずのないゲームからは降りたほうがよいでしょう。スマホの画面を伏せ、目の前にある温かいお茶の香りや、肌に触れる布団の感触といった、あなたの五感で感じられる確かな現実に意識を戻していきましょう。

→✅記事一覧はこちら

『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』(日本文芸社)

著者：長沼睦雄(十勝むつみのクリニック院長)

精神科医として多くの悩みに向き合ってきた著者が、「いい人をやめられない」「SNSで他人と比べてしまう」「理由もなく疲れてしまう」といった現代人の生きづらさを解説。話題の「ジャーナリング」を通じて、自分の本音を見つけ、心のモヤモヤを手放す方法を紹介します。

怒りや不安との付き合い方、自分軸の育て方、生成AIを活用した新しいジャーナリング術まで収録。毎日を少しラクにしたい人におすすめの一冊です。