今年もいよいよ鍋シーズン本番。アツアツの具材を頬張りながら、キンキンに冷えたビールをゴクッ……。これぞ冬の醍醐味だ。

とはいえ、いつものビールばかり合わせ続けるのも芸がない。なんかこう……たまにはいつもと違った一本を選んでみると、またちょっと面白くなりそうな気がする。

ということで今回は、ゆずの香りが楽しめるクラフトビール「SPRING VALLEY BREWERY 日本のゆずエール」をピックアップ。実際に鍋と合わせて、その相性を確かめてみた!

日本ならではの素材を生かした「日本のゆずエール」とは?

今回いただくのは、キリンビールのクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」から登場した「日本のゆずエール」。10月27日から全国で発売されている数量限定品である。

最大の特徴は、使用しているゆずピールが100%日本産であること。日本人にとって馴染み深いゆずを取り入れ、爽やかで奥行きのある香りを楽しめる一本に仕上げているという。

ちなみに、同商品は、全国のクラフトブルワリーが参加するプロジェクト「PLAY CRAFT BEER ACTIONS」の一環として登場したもの。2026年は「日本らしいおいしさ」を共通テーマに、それぞれのブルワリーが独自の視点で商品開発などに挑戦している。

ひとえにクラフトビールといっても、我々が想像する以上にいろいろなつくり手がいて、それぞれに個性がある。きっと、いまだかつて味わったことのないフレーバーもどこかにはあるのだろう。

ひと口飲むと柑橘の香りがふわり! すっきりとした後味も魅力

ということで今回はまず、SPRING VALLEY BREWERYの「日本のゆずエール」を飲んでみることに。缶を開け、グラスに注いでみると……

おおっ! もうすでにゆずの爽やかな香りが漂ってきたかも!? ビールの色味もちょっとオレンジがかっていて、ほんのり濁っているような……。うん、見るからにウマそう!

それではいよいよ、いただきます! ゴクッ……

おお〜、ウマァァァ〜!!!! めちゃくちゃ飲みやすい! やはりゆずの風味がめっちゃ爽やか、かつクリアで素晴らしいクオリティ! 口に含んだ瞬間に柑橘の香りが広がり、そこからゆっくりと、そしてほんのりとビールらしい苦みが追いかけてくる。とはいえ、苦みが前面に出てくるわけではなく、全体的にすっきりした印象だ。

口当たりも軽やかで、後味はかなり爽快。ゆずの風味がしつこく残らず、スッと引いていくのも好印象。ゆず本来の自然な風味がめちゃくちゃ刺さる……!

これはいい。うん。これはいいぞ。ビールの苦みがちょっと苦手という人でも、柑橘の香りがあることで親しみやすく感じられるはず。もちろん、ビール好きにとっても、いつもの一本とは違った気分を楽しめるに違いない。

鶏肉たっぷりのうま塩鍋と合わせてみた

ビール単体でも大満足ではあるのだが、やはりせっかくなら冬の食卓の主役である鍋料理と一緒に味わってみたい。

ということで、今回はうま塩鍋を用意。具材はシンプルに、鶏肉、鶏団子、白菜、えのき、にんじん、水菜をセレクトした。多分、旨味たっぷりの塩系の鍋と「日本のゆずエール」は相性がいいと思うんだよな〜。なんとなく。

まずは鶏肉をひと口。いただきます!

う〜ん、ウマいッ! 鶏の旨味と塩味のバランスがよく、あっさりしながらも物足りなさは皆無。噛むたびに旨味がじゅわっと広がっていく! 水菜のシャキシャキ感もいいアクセントだ。

そして、ここで「日本のゆずエール」をゴクッ……

……くぅぅぅ〜〜〜!!!! やっぱり合う! ものすごく合う! ウッマァァァ〜〜〜!!!! 鍋のまろやかな旨味に、ゆずエールの爽やかな香りとすっきりした後味が完璧にマッチ! 鶏の脂やスープの旨味をほどよくリセットしてくれるので、口の中がまったく重たくならない。

「ゆず」という確かな個性を持ちながら、鍋の塩味を邪魔することもなく、むしろ持ち前の華やかさで鍋の味わいを一層引き立ててくれているというか……。

……ん? 待てよ。もしかしてこれ、味変としてゆず胡椒を合わせてみたら……

完ッッッ璧!! ゆず胡椒の爽やか&スパイシーな風味と「日本のゆずエール」の香り。Wゆずで完全無欠のペアリングが成立! 鍋とビール、互いが互いを引き立て合い、そのポテンシャルを最大限まで高め合っている。ヤバいわこれ、超〜美味しい! 熱くてハフハフ言いながら食べてるけど、まったく箸が止まらない……!

クラフトビールというと、「ちょっとビールに詳しい人が楽しむもの」的なイメージがあるかもしれない。が、実際は「ゆずの香りが好きだから」「鍋に合いそうだから」といったシンプル&気軽な理由で選んでも何ら問題ない。というか、そういう直感に従ったほうが絶対に楽しいし、幸せに決まっている。多分。いや、絶対。

いつもの鍋に、いつもとはちょっと違うビールを一本。そんな小さな変化だけでも、冬の食卓はさらに面白くなるはずだ!