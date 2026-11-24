本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、見た目も華やかなハーゲンダッツの限定商品や、旬の紅はるかを使用したお団子など、さまざまな商品が発売されています。

2026年11月の新商品5品まとめ(11月24日～11月30日)

「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト」(475円)

「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト」(475円)

価格 : 475円

販売地域 : 全国

抹茶のほろ苦さ、ラズベリーの甘酸っぱさ、チョコレートのまろやかな甘さが重なり合う、上質なご褒美スイーツをイメージしたタルト仕立てのアイスクリームです。

「ふわふわクリームのメロンパンシュー」(280円)

価格 : 280円

販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海

もちもち食感のシュー生地に、ふわっとなめらかなメロン風味のカスタードクリームを詰めた、まるでメロンパンのような見た目のシュークリームです。

「7プレミアム銀座千疋屋 まるでクラウンメロン」(321円)

価格 : 321円

販売地域 : 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県

冷凍した果実を食べているような「まるで」シリーズのクラウンメロン味のアイスバーです。

※11月25日以降順次発売

「紅はるか使用 芋あんが主役のお団子」(378円)

価格 : 378円

販売地域 : 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

紅はるかを使用した、風味豊かなねっとりとした芋あんのお団子。もっちりコシのある歯切れの良いお団子に、お団子が見えなくなるまであんをのせた商品です。

※11月25日以降順次発売

「7プレミアム ミルクレープ チョコ」(408円)

「7プレミアム ミルクレープ チョコ」(408円)

価格 : 408円

販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、山梨県

コク深いチョコクリームとクレープをシンプルに楽しめるミルクレープです。

※11月26日以降順次発売

まとめ

抹茶、ラズベリー、チョコレートの味わいが重なり合う「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト」や、コク深いチョコクリームを楽しめる「7プレミアム ミルクレープ チョコ」は、自分へのちょっとしたご褒美にぴったり。紅はるかの芋あんをたっぷりとのせた「紅はるか使用 芋あんが主役のお団子」は、秋を感じられる注目の一品です。

そのほか、メロンパンのような見た目がユニークな「ふわふわクリームのメロンパンシュー」や、果実そのものを食べているような味わいの「7プレミアム銀座千疋屋 まるでクラウンメロン」も登場。ぜひお近くのセブンイレブンで、お気に入りのスイーツを見つけてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用