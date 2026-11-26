ローソンは11月24日より、ローソンアプリとポイントカードの新規連携で「マチカフェ コーヒー(S)」の無料券がもらえるキャンペーンを開催している。

本キャンペーンでは、11月24日～12月28日までの期間中に、ローソンアプリ内に、新規でPontaカードまたはdポイントカードを連携すると、「マチカフェ コーヒー(S)」(160円)のホットまたはアイス、いずれか1杯に利用できるお持ち帰り限定の無料券が、ローソンアプリのMYBOXに届くというもの。

過去にポイントカードを連携したことがあるローソンID、また、過去にローソンIDに連携したことがあるポイントカードは対象外となっており、無料券の送付・発券・利用は1人1回限り。無料券の利用期限は12月31日23時59分までとなっている。

※画像はイメージ。

※対象商品は、店舗により売り切れの場合やお取り扱いのない場合がある。

※都合により商品の内容が一部変更になる場合がある。

※ローソンストア100・Lミニマート・ナチュラルローソンは対象外。

※無料券の送付・発券・利用は、おひとり様1回限り有効。

※WEBサイトからポイントカードを連携した場合は対象外。