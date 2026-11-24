スプリングバレーブルワリーは11月24日、東京・代官山と京都の直営店で、クラフトビールの2時間飲み放題が付いた忘新年会向けの限定コースの提供を開始した。東京では黒ビールで煮込んだタンシチュー、京都ではゆずが香る豚肉のせいろ蒸しがメインに登場する。

スプリングバレーブルワリー東京の2階で提供する「冬限定 肉盛りご褒美コース」(1人7,500円)は、牛・豚・鶏の料理を一皿に盛り合わせた肉盛りプレートが主役。コース限定のタンシチューは、クラフトビール「Afterdark」でじっくり煮込んで仕上げる。1人1杯、ワゴンサーバーからビールを注ぐ体験もできるほか、次回来店時にアラカルトの注文に使える15%割引券が付く。

スプリングバレーブルワリー京都の「麦冬コース」(1人6,800円)では、ゆずで香りをつけた京都産の豚肉を卓上のせいろで蒸し上げ、料理長特製のごまだれで味わう。旬のおばんざい3種や、締めの蒸し玉うどん、きなこジェラートも用意。飲み放題には、ノンアルコールカクテル3種も含まれる。

両コースの飲み放題には定番のクラフトビール7種に加え、冬限定の「日本のゆずエール」がラインアップする。「日本のゆずエール」は数量限定で、なくなり次第、別のクラフトビールに変更となる場合がある。価格はいずれも税込で、利用には事前予約が必要。