ケーキやアイスクリームなどでおなじみのシャトレーゼが、冷凍デリカ事業に本格参入する。新カテゴリー「シャトレーゼデリ」では、グループのホテルシェフの技術と、長年のお菓子作りで培ったノウハウを生かして、11月27日からピザ2品を発売。さらに、現在一部店舗で先行販売中のカレー4品を、2027年1月中旬から全国で取り扱うと発表した。

なぜシャトレーゼがカレー? きっかけは「ゴルフ場のビーフカレー」

シャトレーゼといえば、洋菓子や和菓子、アイスクリームなどを思い浮かべる人が多いだろう。そんな同社が、なぜ今、冷凍デリカ事業に本格参入するのだろうか。

発表会に登壇した同社執行役員の藤森和也氏によると、シャトレーゼ創業者がグループ会社のゴルフ場で食べた一皿のビーフカレーがきっかけだという。

「ビーフカレーを食べたところ、『非常においしかった、感動した』と言ったそうで、そのカレーをまずは社員に食べてもらいたいという経緯で、社員食堂で特別メニューとして提供しました。その一皿がお菓子作りで舌の肥えた社員たちの間で話題となり、『こんなにおいしいんだったら、ぜひこのおいしさをお客様にも届けたい』といった声が上がったことからカレーの本格開発が始まりました」

シャトレーゼ執行役員の藤森氏

菓子事業だけでなく、ホテル、リゾート、ゴルフ場、ワイナリーや酒造など、幅広い事業を展開するシャトレーゼ。今回の冷凍デリカには、ホテルのシェフやパティシエの技術に加え、契約農家や産地との直接取引で調達する素材、その素材の持ち味を引き出す製造技術といった強みを生かしている。アイスクリームなどの販売を通じて、すでに冷凍食品を全国の店舗に配送できる物流基盤も整っているため、ホテルクラスの料理を手軽に食卓に取り入れられるのもシャトレーゼならではだ。

共働き世帯や単身世帯、シニア世帯が増加するなか、「お菓子の時間だけではなく、いつもの食事の時間を少しだけ豊かにしていく」という思いを込めている、と藤森氏。お菓子作りで大切にしてきた、おいしさと手の届く価格の両立を、日常の食事にも広げていく考えだ。

アップルパイの製造技術も活用! 気になる冷凍カレーの味は?

2027年1月から全国で発売するカレーは、「発酵バターのバターチキンカレー」「りんごと豚肉の欧風カレー」「赤ワイン仕込みのビーフカレー」「トマトとスパイスのひき肉カレー」の4種類。今回は4種類の試食も行われた。

お菓子作りの技術が光る、フルーツの甘みを生かしたカレー

「発酵バターのバターチキンカレー」は、一般的なバターではなく、発酵バターを使用した甘口のカレー。

発酵バター特有の芳醇な香りと穏やかな酸味を生かしながら、パパイヤやレーズンを使ったフルーツチャツネをふんだんに加えている。さらに生クリームを加えることで、口当たりのよい、まろやかな味わいに仕上げた。

実際に食べてみると、印象的なのは口いっぱいに広がるフルーツの甘み。バターのまろやかな風味も相まって、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめそうな味わいだ。

また、4品の中でも、特にシャトレーゼならではの技術が詰まっているのが、「りんごと豚肉の欧風カレー」だ。

同社では、アップルパイなどのお菓子作りにおいて、砂糖を焦がしたキャラメルにりんごを加え、じっくりと加熱することで、りんご本来の甘みや酸味、キャラメルの香ばしさを引き出している。今回のカレーには、この製造工程で生まれる、りんごのエキスが溶け込んだキャラメルを活用したという。

豚肉をこのキャラメルエキスに一晩以上漬け込むことで、肉をやわらかく仕上げるとともに、味わいに深みを持たせている。ごろっと入った豚肉は満足感のある大きさながらも、しっかりと煮込まれているので口の中でほろほろとほどける食感。カレーソースに加えられたキャラメルの甘さやまろやかさ、カレーのスパイシーさをどちらも楽しめる。

赤ワインにスパイス! 大人向けの本格的な味わい

「赤ワイン仕込みのビーフカレー」には、シャトレーゼの自社ワイナリーで造られた赤ワインを使用している。

開発のベースとなったのは、ビーフシチューや牛肉の赤ワイン煮込みといったフランス料理の製法。牛肉を赤ワインにじっくりと漬け込み、ワインの豊かな香りを肉に移してから加熱し、カレーソースと合わせて煮込んでいる。

仕上げにはフォン・ド・ヴォーを使用。牛肉のうまみと赤ワインの豊かな風味が楽しめる、大人向けの味わいだ。「りんごと豚肉の欧風カレー」と同じ中辛だが、こちらの方がスパイスの存在感が強い。

「トマトとスパイスのひき肉カレー」は、ひき肉と3種類のトマトを使用したカレー。

トマトが持つ複雑な味わいや甘み、酸味を生かせるよう、ひき肉やスパイスの組み合わせを工夫している。

他の3品と比較してスパイスを強めに効かせているのも特徴。これまでのカレー開発で培ったスパイスの配合技術を生かし、トマトの味わいとスパイスの刺激のバランスを追求したという。こちらは辛口の商品であることもあり、しっかりとした辛さを感じながら、ひき肉もたっぷり入っているため、食べ応えのある一皿になっている。

疲れた日の夕食にも! 電子レンジで温めるだけの本格カレー

ホテルシェフの技術を取り入れた本格的なカレーながら、調理方法はいたってシンプル。冷凍状態のまま、袋に表示されたワット数と時間に従って電子レンジで加熱するだけだ。

電子レンジで温めるだけで本格的なホテルのカレーが楽しめる。仕事で疲れて帰宅し、夕食を作る気力が残っていない日なら、「もうこれでいいじゃん...!」、いやむしろ「これがいいじゃん!!」と真っ先に頼りたくなるような味と手軽さだ。4種類全部自宅の冷凍庫にストックしておきたい。在宅勤務中の昼食にも重宝しそうだ。

価格は420円または490円(いずれも税別)。ホテルの上質な味を手軽に楽しんでもらいたいという思いから、税別500円以内に収まる価格設定にしたという。今後3年間で、同カテゴリーの商品を20品程度まで拡充する計画だ。