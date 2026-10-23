キリンビールが展開するクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」はこのほど、全国27ブルワリーが参加し、クラフトビール市場の活性化に取り組むプロジェクト「PLAY CRAFT BEER ACTIONS」を発足。あわせて、10月27日より、「SPRING VALLEY BREWERY 日本のゆずエール」(350ml缶)を数量限定にて発売する。

「PLAY CRAFT BEER ACTIONS」

「PLAY CRAFT BEER ACTIONS」は、“日本のビール文化を楽しくしたい”という志のもと、全国27のクラフトブルワリーが参加し、クラフトビールの魅力をより多くの方へ届けることで、業界全体の活性化を目指すプロジェクト。

参加するブルワリーは、毎年設定される共通テーマをもとにそれぞれの視点で商品開発や施策を展開。ブルワリーやつくり手ごとに異なる個性や発想を通じて、クラフトビールならではの創造性や多様性に触れる機会を創出する。また、イベントや情報発信を通じて、クラフトビールと消費者との接点拡大を図り、初年度となる2026年は、“日本らしいおいしさ”をテーマに、各ブルワリーがそれぞれの視点で新たなビールづくりに挑戦していく。

「SPRING VALLEY BREWERY 日本のゆずエール」(希望小売価格：260円前後)

キリンビールが展開するクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」からは、日本産ゆずピールを100%使用した「SPRING VALLEY BREWERY 日本のゆずエール」が登場。日本ならではの素材の魅力と「SPRING VALLEY BREWERY」が培ってきたクラフトビールづくりの技術を掛け合わせ、ゆずの爽やかで奥行きのある香りが特長。パッケージは、日本らしさとゆずらしさを直感的に伝えるデザインとなっている。350ml缶で、希望小売価格は260円前後(※編集部調べ)。10月27日より、全国にて数量限定で販売される。

「PLAY CRAFT BEER ACTIONS」

なお、10月24日～25日にかけて、「SPRING VALLEY BREWERY 日本のゆずエール」を含む全国27ブルワリーの商品に出会えるイベント「全国27ブルワリーのクラフトビールが集結!PLAY CRAFT BEER ACTIONS オープニングパーティー」が開催される。各ブルワリーの「日本らしいビール」を飲み比べることで、それぞれのつくり手ならではの味わいの違いを楽しむことができる。

会場は「スプリングバレーブルワリー東京」(東京都渋谷区)。参加費は2,000円。1枚につきビール1杯(150ml)またはフード1品と交換できるチケット6枚に、ステッカーとビアくじが付く。