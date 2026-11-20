キリンビールは12月14日より、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」から、「BREWERS LINE」シリーズの第3弾商品「SPRING VALLEY BREWERY BREWERS LINE #3 オーク・ハーモニー 496」を発売する。

キリン「SPRING VALLEY BREWERY BREWERS LINE #3 オーク・ハーモニー 496」

「SPRING VALLEY BREWERY BREWERS LINE #3 オーク・ハーモニー 496」は、「ビール醸造のプロフェッショナルであるブリュワーが造る、ブリュワーが今造りたいクラフトビール」をコンセプトとするシリーズ「BREWERS LINE」の第3弾商品。

冬に楽しんでいただきたい「奥深さ」をテーマに、ホップの香りとリッチな味わいが楽しめる、この季節にぴったりの新しい「496」。「496」は、「SPRING VALLEY BREWERY」のフラッグシップビール「豊潤ラガー 496」にも使用している数字で、個性と飲みやすさの究極のバランスを目指すという、「SPRING VALLEY BREWERY」のビールづくりの哲学が込められている。

本商品でも、オークの香りという個性を生かしながら、飲みやすさとの調和を追求。樽にも使われる「オーク材」をローストし、その香味を抽出した「オークリキュール」をキリンビールのビール類で初めて使用しており、ホップのトロピカルな香りとオーク由来のウッディな香りや複雑さが調和する、リッチな味わいに。温度が上がるにつれてオークの香りが広がるため、時間をかけてゆっくりと楽しむのもおすすめの商品となっている。

キリン「SPRING VALLEY BREWERY BREWERS LINE #3 オーク・ハーモニー 496」

なお、パッケージには、ブリュワーのビールづくりへの挑戦と好奇心を感じる手触り感のあるデザインが採用されている。

12月14日より、「Tap Marché(タップ・マルシェ)」を取り扱う神奈川県内の一部飲食店にて3Lペットボトルの受注がスタート。翌12月15日からは、直営店の「スプリングバレーブルワリー東京・京都」にて15L樽を発売するほか、一部ECサイトでは330mlびんが発売される。希望小売価格は税込約547円(編集部調べ:税抜497円から換算）。