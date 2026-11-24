11月も最終盤。今年も残すところ1カ月ほどとなりました。年末にかけての忙しい毎日に加え、インフルエンザなどへの警戒も大切です。健康の基本はまずはきちんとした食事から。身近なコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。

2026年11月の新商品5選まとめ(11月24日〜11月30日)

ファミリーマート2026年11月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。北海道仕込みの味噌を使用した味噌ラーメン、トマトドレで味わうパスタサラダ、里いも&鶏そぼろのチルド惣菜、かわいいスライムを表現した中華まん、しっとり食感のラムレーズンサンドアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「増量 北海道仕込みの4種味噌 味噌ラーメン」(538円)

「増量 北海道仕込みの4種味噌 味噌ラーメン」(538円)

価格 : 538円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

コシと弾力のある中華麺に、北海道仕込みの味噌を使用したコクのある味わいのスープを合わせた味噌ラーメン。具材として肉そぼろ、もやし、コーンなどを使用しています。今だけコーンのトッピングを2倍に増量しています。

「トマトドレで食べる！ベーコンのパスタサラダ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

つるしベーコン、紫キャベツ、サニーレタス、キャベツをトッピングしたパスタサラダ。にんにくやコンソメの旨味とトマトのソースの酸味が相性の良いトマトドレッシング付きです。

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「あんがからんだ里いも鶏そぼろ」(189円)

価格 : 189円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

鶏そぼろをかけた里いもを味わえるチルド惣菜。かつおと昆布の旨みを染み込ませたコクのある味わいの鶏そぼろあんを、里いもに絡めました。

「スライムまん（てりやき味）」(258円)

価格 : 258円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

『ドラゴンクエストモンスターズ4』ファミリーマートコラボキャンペーン対処商品。ジューシーな鶏肉に甘辛いてりやきダレを絡めた、寒い季節にぴったりの濃厚な味わいの中華まんです。今にも動き出しそうなかわいい「スライムまん」に仕上げました。

※ごくまれに、「メタルスライムまん」が店頭のスチーマーに出現しますが、商品を選ぶことはできません。(味は同一です。)

［数量限定］

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

「森永製菓 ラムレーズンサンドアイス」(275円)

価格 : 275円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ラムレーズンを製品中10%使用したしっとり食感のラムレーズンサンドアイス。ホワイトチョコを練りこんだラムレーズンアイスを発酵バターを使用したしっとりビスケット生地でサンドしました。

【アルコール使用】

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

11月24日発売の新商品は、今だけコーンのトッピングを2倍に増量した「増量 北海道仕込みの4種味噌 味噌ラーメン」、ベーコンやたっぷりの野菜をトッピングした「トマトドレで食べる！ベーコンのパスタサラダ」、コクのある味わいの鶏そぼろあんを絡めた「あんがからんだ里いも鶏そぼろ」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、寒い季節にぴったりの濃厚な味わいの「スライムまん（てりやき味）」や、スイーツ好きにはラムレーズンを10%使用した「森永製菓 ラムレーズンサンドアイス」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用