ローソンは11月24日より、ゴロっとしたチョコや板チョコを使用したパンやスイーツを全国の「ローソン」にて販売している。

ゴロチョコ!メロンパン

外側はアーモンドプードル使用のメロン皮、内側は角切りチョコが入ったふんわり生地のメロンパン。価格は203円。

ゴロチョコ!スティックパイ

チョコがごろごろ入ったスティックパイ。サクサクの生地が美味しく、チョコ掛けで見た目もリッチに。価格は203円。

UC ゴロチョコ!もち食感ロール

ごろっとチョコダイスを敷いたもちもちの生地を使用し、バニラクリームにチョコソースを絞ったもち食感ロール。価格は430円。

ゴロチョコ!パン 4個入

ごろっとしたチョコがおいしいゴロチョコ!パンがリニューアル発売。4個入りで246円。

板チョコメロンパン

パンからはみでるパリッとした板チョコが食べ応え抜群。中にはチョコホイップをサンドした、チョコが存分に楽しめるメロンパンで、価格は246円。

なお、ローソンアプリでは、「ゴロチョコ!メロンパン」「板チョコメロンパン 」が30円引きになるクーポンを配布中。11月24日～12月7日までの期間中、何度でも使用することができる。

※画像はすべてイメージ。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。

※一部地域では、商品仕様と価格が異なる場合がある。

※ローソンストア100、Lミニマートでは取り扱っていない。

※都合により商品の内容が一部変更になる場合がある。