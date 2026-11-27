病院で働く人たちの毎日は、患者さんには見えない“事情”と“本音”でいっぱい。予約の時間、紹介状の必要性、救急外来の待ち時間……「どうして?」と思われがちな場面の裏側を、受付・看護師・技師などさまざまな医療従事者の視点で描くオムニバス連載。ちょっと笑えて、少しだけ病院の見え方が変わる“医療現場の裏側”をお届けします。

解説

手書きの問診票、実はこんなところも見ています。病院を受診すると、最初に書くことの多い問診票。症状や既往歴、服用中のお薬などを記入してもらう大切な書類ですが、実はそこからわかることは、病気に関する情報だけではありません。

たとえば、勢いよくササッと書き上げる方。

必要事項を手際よく記入できる一方で、記入漏れがないか、こちらでも確認するようにしています。説明書きをよく読まずに記入される方には、記入方法を改めてご案内することもあります。

反対に、記入欄に収まりきらないほど詳しく書いてくださる方もいます。

ご自身の症状を正確に伝えようとしてくださるのは、とてもありがたいことです。ただ、情報が多い場合は、特に重要な内容を見落とさないよう、スタッフも慎重に確認しています。

問診票は、患者さんと医療スタッフが最初に情報を共有する大切なコミュニケーションツールです。書き方ひとつで、その方の性格や考え方がすべてわかるわけではありません。それでも、記入の様子から「説明は丁寧にしたほうがよさそうだな」「念のため、もう一度確認しておこう」と、対応を工夫するきっかけになることがあります。

医療事務の仕事は、単に書類を受け取って処理するだけではありません。患者さんが安心して診察を受けられるよう、一人ひとりの様子に気を配りながら、日々の業務にあたっています。問診票を書くときは、説明をよく読み、わかる範囲で丁寧に記入していただけると助かります。

もちろん、書き方がわからないときや、伝えたいことが欄に収まらないときは、遠慮なくスタッフに声をかけてくださいね。