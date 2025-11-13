日常のふとした瞬間に訪れる、“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、誰しもその瞬間は少しショックを受けるものです。

でも近年の研究では、「老化は治療できる」ということが世界的に提唱されています。老化の正体は、加齢によって体内で起こる不具合。その不具合を元の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化の進行を抑えられる可能性があるといわれているのです。

つまり、「老化に気づいた瞬間」からでも、行動次第で未来は変えられるということ。

本連載では、マイナビニュース読者の“ちょっと切ない”老化エピソードを4コマ漫画でお届けします。共感してしまったそこのあなた、今日から少しずつ“老化対策”を始めてみませんか?

JKのひと言で、時空が歪んだ。私のLINEは“おばさん構文”…?

ただ普通に返したつもりのLINEが、女子高生の娘から“おばさん構文”と断言される衝撃。JKのひと言って、どうしてあんなにも静かに心臓を一突きしてくるのでしょうか…。

歳を重ねると、なぜか文章が長くなってしまう不思議。そのクセに気づけたのは、娘のあのひと言があったから。

あの日のショックは、きっとずっと忘れられない…。

調査時期: 2025年5月19日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート

斉田直世

さいだなおよ

イラストレーター・作家。1983年千葉県生まれ。日本女子大学文学部史学科卒。書籍・雑誌・WEBを中心にイラストやマンガを執筆。著書に『ちょいモテ男になる技術』『0点ママの子育て迷走日記』(共に幻冬舎刊)、『好かれる女、愛される女45のヒミツ』『イケメン≠モテメンの新常識』(共にPHP研究所刊)、他多数。ブログはこちら『斉田直世のブログ

