日常のふとした瞬間に訪れる、“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、誰しもその瞬間は少しショックを受けるものです。

でも近年の研究では、「老化は治療できる」ということが世界的に提唱されています。老化の正体は、加齢によって体内で起こる不具合。その不具合を元の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化の進行を抑えられる可能性があるといわれているのです。

つまり、「老化に気づいた瞬間」からでも、行動次第で未来は変えられるということ。

本連載では、マイナビニュース読者の“ちょっと切ない”老化エピソードを4コマ漫画でお届けします。共感してしまったそこのあなた、今日から少しずつ“老化対策”を始めてみませんか?

若いママは太陽の下で笑顔なのに―― 高齢出産組がふと複雑な気持ちになる瞬間

太陽の下で元気に遊ぶママたちを見ると、「あの頃は私にもあんな体力があったなあ」と、少し切ない気持ちになりますよね。自分より若い世代は、どうしてもキラキラ輝いて見えてしまうもの。

年齢を重ねると、全力で動くより“見守る側”になることが増えていくけれど、それもまた、今の自分だからできる“関わり方”なのかもしれません。

無理に同じ場所で頑張らなくても、日陰から見守る優しさだって、ちゃんと愛情なんです。

