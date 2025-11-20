日常のふとした瞬間に訪れる、“老い”の気づき――。
自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、誰しもその瞬間は少しショックを受けるものです。
でも近年の研究では、「老化は治療できる」ということが世界的に提唱されています。老化の正体は、加齢によって体内で起こる不具合。その不具合を元の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化の進行を抑えられる可能性があるといわれているのです。
つまり、「老化に気づいた瞬間」からでも、行動次第で未来は変えられるということ。
本連載では、マイナビニュース読者の“ちょっと切ない”老化エピソードを4コマ漫画でお届けします。共感してしまったそこのあなた、今日から少しずつ“老化対策”を始めてみませんか?
40代以降の皆さま、「チャッピー」って何か知っていますか? 流行語一覧で固まったあなたは、すでに“若者”から離脱している
流行語の一覧を眺めていて、知らない単語ばかりだと固まりますよね。気づけば、自分が“若者ゾーン”からそっと外れていたのかなと思う瞬間。それでも、言葉が次々に生まれては消えていくスピードについていけないのは、誰しも同じはず。
ちょっとショックだけど、年齢を重ねた証拠でもあるのかもしれません。
ちなみに「チャッピー」は「ChatGPT」のことですよ。
✅どこからか異臭が…ニオイの元を辿ると? →【老化に気づいた瞬間】を1話から無料でイッキ読み!
調査時期: 2025年5月19日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート